Ngày 6.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (Tập đoàn Đường sắt Việt Nam) cho biết, các đơn vị liên quan vừa tổ chức chạy thử nghiệm kỹ thuật 2 đầu tàu hơi nước trên đoạn đường sắt từ ga Kim Liên (Đà Nẵng) qua đèo Hải Vân đến ga Lăng Cô (Huế) và ngược lại.

[FLYCAM] Sắp có chuyến tàu hơi nước cực 'chill' qua đèo Hải Vân

Hai đầu máy hơi nước được đưa vào chạy thử để chuẩn bị cho kế hoạch khai thác tàu du lịch Huế - Đà Nẵng qua đèo Hải Vân ẢNH: TRẦN NGỌC TIẾN

Hoạt động được thực hiện theo công điện ngày 30.9 của Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho việc đưa vào khai thác chuyến tàu hỏa hơi nước Huế - Đà Nẵng, phục vụ kết nối du lịch giữa hai địa phương. Hai đầu máy hơi nước số hiệu 141-165 và 141-190 cùng 2 xe than nước số hiệu 16-165 và 16-190 được phép chạy thử có tải trên hành trình từ ga Kim Liên đến ga Lăng Cô và ngược lại. Quá trình chạy thử tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt và tín hiệu giao thông đường sắt.

Đoàn tàu hơi nước rời ga Kim Liên (Đà Nẵng) trong đợt thử nghiệm kỹ thuật ẢNH: TRẦN NGỌC TIẾN

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