Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tiếng hét hoảng loạn chứng kiến cảnh 3 người chới với trên mui xe tải bị lũ cuốn

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ việc xe tải bị lũ cuốn trôi xảy ra đầu giờ chiều ngày 6.10, tại khu vực suối tràn Bà Tám Hiệp, tổ dân phố Xuân Thành, phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng).

Thời điểm này, chiếc xe tải cố vượt qua suối tràn thì bất ngờ bị dòng nước lũ cuốn trôi. Cả 3 người trên xe bị cuốn theo dòng nước khi phương tiện gặp nạn.

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy chiếc xe tải bị nước lũ cuốn đi, những người trên xe tìm cách thoát thân. Sau khi ra khỏi xe, một người tiếp tục bị dòng nước cuốn đi nhưng được người dân kịp thời cứu lên bờ. Rất may, cả 3 người đều thoát nạn.

Xem nhanh 20h ngày 6.10: Tức vợ uống bia, con rể đốt nhà bố mẹ vợ | 3 người chới với trên mui xe giữa dòng lũ

Rời FIFA ASEAN Cup, Hoàng Đức chỉ ra điều đội tuyển Việt Nam cần cải thiện

Ngày 6.10, đội tuyển Việt Nam rời Indonesia sau khi khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 4. Kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng, nhưng theo đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức, giải đấu cũng để lại những bài học để toàn đội nhìn lại và chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.

"Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam gắn kết và mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn để có sự trở lại mạnh mẽ", Hoàng Đức chia sẻ.

Tiền vệ đội trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: "Chúng tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ. Hy vọng mọi người luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới".

Rời FIFA ASEAN Cup, Hoàng Đức chỉ ra điều đội tuyển Việt Nam cần cải thiện

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với nhiều điều để đội tuyển Việt Nam cải thiện. Bên cạnh kết quả chung cuộc, giải đấu giúp BHL có thêm cơ sở đánh giá lực lượng và những vấn đề trong quá trình vận hành lối chơi.

Sau trận tranh HCĐ với Malaysia, HLV Kim Sang-sik đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời xác định VCK Asian Cup 2027 là mục tiêu quan trọng tiếp theo.

"Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Theo ông Kim, quá trình chuẩn bị sắp tới không chỉ là tìm kiếm những cầu thủ có chất lượng mà còn phải tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ thi đấu và trưởng thành.

"Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ", ông Kim cho biết.

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