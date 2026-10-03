Xem nhanh 20h ngày 3.10: Ùn tắc giờ tan học, ngày mưa càng khổ | Khởi tố thêm 7 bị can vụ khiêng quan tài

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ùn tắc giờ tan học: Phụ huynh đề xuất mở cổng trường ngày mưa

Trong sân trường, những đứa trẻ đang ngóng ba mẹ. Phía ngoài cổng, ba mẹ cũng đang ngóng con. Giữa 2 khoảng chờ ấy là một con đường đang kẹt cứng.

Đường Võ Oanh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, chỉ trên một đoạn đường, 4 ngôi trường nằm gần nhau: 2 trường trung học phổ thông, 1 trường quốc tế và 1 trường đại học. Đến giờ tan học, học sinh, sinh viên cùng ùa ra. Xe phụ huynh, xe đưa đón, xe máy lẫn ô tô, đổ dồn ra cùng một con đường.

Không phải phụ huynh nào cũng dừng xe giữa lòng đường. Phần đông tấp vào lề, đứng chờ trên vỉa hè. Ai cũng chỉ mong con ra khỏi cồng trường là lên xe, đi ngay.

Ùn tắc giờ tan học: Phụ huynh đề xuất mở cổng trường ngày mưa

Chiều 1.10, Công an TP.HCM đề nghị các trường cùng chính quyền địa phương bố trí điểm dừng, đỗ cho phụ huynh và tổ chức khu vực đón học sinh giờ cao điểm.

Công an TP.HCM cũng cho rằng cần rà soát, bố trí lại vị trí đỗ xe cho phụ huynh đưa đón học sinh, nhất là trong điều kiện mưa lớn, triều cường, ngập nước. Phòng CSGT phối hợp địa phương, công an phường và ban giám hiệu để tổ chức giao thông phù hợp.

Đề nghị mới đây của Công an TP.HCM là một bước gỡ rối cần thiết. Tuy nhiên, để hiện thực hóa, cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền cơ sở trong quy hoạch bãi đỗ, sự linh hoạt của nhà trường trong việc bố trí lệch ca. Và trên hết, trong lúc chờ đợi những giải pháp vĩ mô, thì sự tự giác, nhường nhịn của mỗi phụ huynh ngay tại cổng trường chính là cách nhanh nhất để cơn mưa không còn là nỗi ám ảnh, và đường về nhà của những đứa trẻ được an toàn, xuyên suốt hơn.

Vụ khiêng quan tài diễu phố trong tiệc sinh nhật: Khởi tố thêm 7 bị can

Ngày 3.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND khu vực 5 - thành phố Cần Thơ vừa phê chuẩn các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ về việc khởi tố thêm 7 bị can có liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố, ở phường Sóc Trăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Phúc Thịnh (25 tuổi, ở TP.HCM), Huỳnh Thị Diệu (44 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long), Lý Tuyết Cương (41 tuổi), Nguyễn Thái Nguyễn (41 tuổi), Đỗ Văn Vũ (48 tuổi), Trà Dắt (35 tuổi), Cao Sang (53 tuổi, cùng ở thành phố Cần Thơ).

Khởi tố thêm 7 bị can vụ khiêng quan tài diễu phố trong tiệc sinh nhật ở Cần Thơ

Liên quan vụ việc, trước đó, vào tháng 6.2026, Công an phường Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó có Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, ở TP.HCM), là chủ trại hòm Nhật Tâm ở phường Sóc Trăng, nơi diễn ra vụ khiêng quan tài diễu phố.

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