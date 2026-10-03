Xã Châu Pha hợp tác trường đại học về khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Ngày 3.10, xã Châu Pha tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và khai mạc ngày hội "Điểm chạm số Châu Pha 2026" và triển khai các hoạt động trải nghiệm, tư vấn, hỗ trợ số thiết thực cho người dân trên địa bàn.

Xã Châu Pha đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Công thương TP.HCM ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại ngày hội "Điểm chạm số Châu Pha 2026", xã Châu Pha bố trí 10 trạm trải nghiệm, tư vấn và hỗ trợ, tập trung vào những nhu cầu thiết thực như công dân số, kỹ năng số và an toàn số; AI trong đời sống và công việc; kinh tế số và hộ kinh doanh; tư vấn việc làm; thuế điện tử; chữ ký số và dịch vụ viễn thông; trường học số; thanh toán số và nông nghiệp số.

Các trại trải nghiệm này đã thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp, học sinh trên địa bàn xã Châu Pha tham gia.

Trong chương trình, xã Châu Pha đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Công thương TP.HCM về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo nội dung hợp tác, Trường đại học Công thương TP.HCM đưa sinh viên tình nguyện và giảng viên về xã Châu Pha, phối hợp lực lượng công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và các kỹ năng an toàn thông tin cơ bản.

Học sinh xã Châu Pha thích thú trải nghiệm STEM tại ngày hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Xã Châu Pha là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Trường đại học Công thương TP.HCM có thể hỗ trợ địa phương nghiên cứu và chuyển giao các mô hình kinh tế tuần hoàn như tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học hoặc công nghệ sấy, bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Hỗ trợ các hợp tác xã và hộ nông dân tối ưu hóa quy trình sản xuất, chuyển hóa chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và xây dựng nhãn hiệu OCOP...

Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha, cho biết ngày hội "Điểm chạm số Châu Pha 2026" không chỉ để giới thiệu công nghệ mà quan trọng hơn là để người dân được trải nghiệm, được thực hành và có thể tự mình sử dụng những dịch vụ ứng dụng số phù hợp với nhu cầu.

Việc ký kết giữa địa phương với Trường đại học Công thương TP.HCM là cơ hội để địa phương kết nối nguồn lực tri thức và chuyên gia phục vụ đào tạo, ứng dụng AI đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.