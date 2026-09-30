Xem nhanh 20h ngày 30.9: Khổ sở mùa mưa trên con đường sình lầy ở TP.HCM | Tiệm net đóng cửa sớm, người chơi nói gì

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đường Đặng Thùy Trâm sình lầy, hàng quán ế ẩm: ‘Khách ngại ghé, buôn bán sao nổi’

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên những ngày cuối tháng 9.2026, đường Đặng Thùy Trâm (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật) đang được cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài khiến cuộc sống, đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

Quán nước của bà Hiền (46 tuổi, quê Vĩnh Long) nằm sát tuyến đường đang thi công. Bà chia sẻ: "Hồi trước chưa làm thì đường ngập, giờ nâng lộ lên cao gần 1,5 m nước dồn hết vô hẻm với tràn thẳng vô nhà dân. Đằng sau lại có con rạch, mưa lớn liên tiếp mấy ngày là nước rạch dâng lên, ngập lênh láng. Nước rút đi để lại lớp sình lầy sền sệt, dọn dẹp rất cực".

Đường Đặng Thùy Trâm sình lầy, hàng quán ế ẩm: ‘Khách ngại ghé, buôn bán sao nổi’

Theo bà Hiền, cảnh trượt ngã xảy ra thường xuyên, nhất là vào giờ tan tầm khi học sinh và sinh viên đi qua khu vực này.

Quán internet đóng cửa lúc 22 giờ: Tiệm lo doanh thu, người chơi nói gì?

Tan học, tan làm, nhiều người ghé tiệm internet để thư giãn với vài ván game. Nhưng khi thắng thua còn cuốn hút, hết một ván chưa hẳn đã là lúc đứng dậy ra về.

Quán internet đóng cửa lúc 22 giờ: Tiệm lo doanh thu, người chơi nói gì?

Từ ngày 1.10.2026, theo Quyết định 73 của UBND TP.HCM, các đại lý và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp trò chơi điện tử chỉ được hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ. Với tiệm game, yêu cầu ngừng hoạt động từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau đã có từ trước. Nhiều người dân, đặc biệt là bậc phụ huynh, đồng tình với quy định này.

Ở phía cửa tiệm internet tại khu vực TP.HCM, việc thông báo giờ ngừng phục vụ đến khách hàng đã và đang được thực hiện, theo anh Nguyễn Hoàng Minh Chiến, quản lý một tiệm internet tại phường Chợ Quán, TP.HCM, tiệm đã thông báo giờ ngừng phục vụ để khách chủ động sắp xếp thời gian đến chơi. Gần đến 22 giờ, tiệm cũng nhắc nhở, khuyến khích khách kết thúc cuộc chơi để về nghỉ ngơi.

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