Xem nhanh 20h ngày 28.9: Shipper bối rối xin đền 6 ly trà sữa | Vì sao cảnh báo cách xe 40 m vẫn bị phạt?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Shipper làm đổ 6 ly nước xin đền tiền, cách xử lý của chủ quán gây chú ý

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một quán trà sữa ở TP.HCM nhận đơn hàng gồm 20 ly nước. Đơn được chia thành 4 bịch, chủ quán hỗ trợ mang trà sữa ra tận nơi để shipper nhận hàng. Tuy nhiên, trong lúc sắp xếp đơn để chuẩn bị giao, nam shipper lớn tuổi không may làm đổ 6 ly nước.

Nhận ra sự cố, ông lập tức quay lại quán, chủ động nhận lỗi và bày tỏ mong muốn được làm lại những ly nước bị đổ. Người đàn ông cũng xin được đền tiền. Trái với sự lo lắng của nam shipper, nữ chủ quán không trách móc mà liên tục trấn an. Chị dặn nhân viên nhanh chóng làm lại 6 ly nước để giao cho khách, đồng thời không yêu cầu shipper phải bồi thường.

Shipper làm đổ 6 ly trà sữa xin đền tiền và cách xử lý ấm lòng của chủ quán

Nữ chủ quán còn đề nghị nam shipper cứ mang những ly nước còn nguyên đi giao trước để khách không phải chờ lâu. Phần 6 ly nước được làm lại, chị sẽ chủ động đặt một cuốc xe khác để giao sau. Cách ứng xử nhẹ nhàng của chủ quán cùng sự trung thực của nam shipper đã nhận được nhiều lời khen. Khoảnh khắc nam shipper cúi đầu cảm ơn chủ quán sau đó khiến câu chuyện càng được nhiều người quan tâm.

Xe hư trên cao tốc, đặt cảnh báo dưới 150 m vẫn bị phạt: Có cứng nhắc?

Mới đây, tại Km13 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện xe đầu kéo biển số 50E - 643.xx do tài xế L.V.K (48 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển đang đỗ trên cao tốc.

Xe hư trên cao tốc, đặt cảnh báo dưới 150 m vẫn bị phạt: Có cứng nhắc?

Tài xế cho biết xe gặp sự cố kỹ thuật nên buộc phải dừng và đã đặt cảnh báo cách đuôi xe gần 40 m. Tuy nhiên, khoảng cách này chưa đáp ứng quy định tối thiểu 150 m. CSGT lập biên bản, tài xế bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

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