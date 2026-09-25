Xem nhanh 20h ngày 25.9: Tài xế than trời vì ổ voi đường Nguyễn Văn Linh | Lãnh đạo Mỹ-Trung đã bàn những gì?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đường Nguyễn Văn Linh nhiều ổ voi, ô tô sụp hố: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng, hình ảnh và clip phản ánh mặt đường Nguyễn Văn Linh có nhiều ổ gà, ổ voi, khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Một số tài khoản cho biết ô tô chạy qua các hố bị hư lốp, phải dừng lại xử lý. Những vị trí được nhắc đến trải dài trên tuyến, trong đó có khu vực giao với đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Lương Bằng và gần vòng xoay Nguyễn Văn Linh.

Tài khoản Trần Minh Huy đăng clip từ camera hành trình ghi lại cảnh phương tiện lưu thông trên tuyến. Bên dưới bài đăng, nhiều người chia sẻ tình huống từng gặp khi đi qua khu vực này.

"Cái hố bự thôi rồi. Hên em chạy chậm mà đụng một cái đùng dưới gầm", tài khoản Nguyễn Sang bình luận.

Một tài khoản khác kể hôm trước chạy qua một hố nhưng xe không gặp sự cố, hôm sau tiếp tục sụp một hố nhỏ hơn gần vòng xoay Nguyễn Văn Linh và bị hư lốp, phải dừng chờ vá.

Đường Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM đầy ổ voi, tài xế than trời

Tài khoản Bryan Hà phản ánh khu vực đường Nguyễn Văn Linh - đường Phạm Hùng cũng có nhiều xe bị hư lốp vì ổ voi. Trong khi đó, tài khoản Quốc Lagi cho biết tại đầu đường Nguyễn Lương Bằng giao với đường Nguyễn Văn Linh cũng có một vị trí khiến nhiều xe gặp sự cố về lốp.

Người đi đường cho rằng các hố trên mặt đường gây nhiều bất tiện, nhất là khi trời mưa hoặc vào ban đêm, thời điểm tài xế khó quan sát để chủ động tránh.

Hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung thảo luận những gì?

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24.9 kêu gọi hiện thực hóa tầm nhìn mới về mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời tìm ra cách thức phù hợp để hai nước có thể hòa hợp.

Ông Tập chỉ ra rằng việc lãnh đạo hai nước gặp lại nhau trong vòng chưa đầy nửa năm là chưa từng có trong lịch sử quan hệ song phương.

Nhắc lại việc ông và Tổng thống Trump đã nhất trí vào tháng 5 năm nay về việc thiết lập mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và có sự ổn định chiến lược, Chủ tịch Tập cho biết tầm nhìn mới này phản ánh thực tế quan hệ song phương, thể hiện những kỳ vọng về tương lai, đồng thời là bước đi quan trọng nhằm tìm ra phương thức phù hợp để hai nước cùng tồn tại một cách hòa hợp.

Hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung thảo luận những gì?

Trong khi đó, Tổng thống Trump ca ngợi mối quan hệ với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông gọi đó là “một tình bạn tuyệt vời, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích thiết yếu của người dân hai nước”.

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