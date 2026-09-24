Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nước sông Buông dâng cao, người dân Đồng Nai 3 giờ sáng gọi nhau 'chạy lũ'

Rạng sáng 24.9, nước sông Buôngdâng cao, tràn vào một số khu dân cư ở khu phố Hương Phước (ấp Miễu cũ), thuộc phường Phước Tân (thành phố Đồng Nai).

Do đã quen với tình cảnh này, người dân ở đây vội vàng thức dậy, gọi nhau kê đồ đạc lên cao, rồi mang xe máy ra đường song hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tạm. Nếu không làm nhanh mà chờ tới sáng thì nước sẽ lên lớn, ngập sâu, không thể chạy xe máy ra ngoài.

Sáng 24.9, tại rốn lũ sông Buông, PV Báo Thanh Niên bắt gặp anh Nguyễn Văn Phú đang bì bõm lội từ nhà ra ngoài, trên vai vác 2 ba lô căng phồng.

Anh Nguyễn Văn Phú cho biết bình thường mọi năm chỉ ngập khoảng 1 - 2 lần. Nhưng 2 năm nay, từ khi có cao tốc thì lụt liên tục và ngập sâu hơn. Mỗi lần như vậy gia đình anh phải di cư, ở nhờ để thuận tiện cho người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học. Xe máy thì anh đã mang ra để trước ở chỗ cao ráo từ rạng sáng.

Tuy nhiên, cũng có người do tối đi làm về khuya, mệt, ngủ li bì, không biết lũ về để dậy ứng phó, sáng mở cửa ra thì đường đã ngập sâu, nước chảy xiết, không thể nào mang xe máy ra khỏi nhà, đành phải nghỉ làm.

Xem nhanh 20h ngày 24.9: 3 giờ sáng, người dân gọi nhau chạy lũ | Chấn chỉnh cán bộ dọa ‘dẹp tiệm’ người dân

Chấn chỉnh chuyên viên Sở Xây dựng Đắk Lắk đòi 'dẹp tiệm' người dân

Ngày 24.9, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin và làm việc chấn chỉnh chuyên viên L.X.S thuộc Phòng Phát triển hạ tầng của đơn vị có lời nói, hành động thiếu chuẩn mực với người dân.

Trước đó, ngày 19.9, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông có lời qua tiếng lại với một cô gái về việc đậu ô tô chắn trước lối ra vào cửa tiệm.

Theo nội dung clip, người đàn ông hỏi: "Biết đường này của ai không em, đường của nhà nước" và tự giới thiệu là "quản lý giao thông".

Chấn chỉnh chuyên viên Sở Xây dựng Đắk Lắk đòi 'dẹp tiệm' người dân

Đáng chú ý, trong lúc tranh luận, người đàn ông liên tục chỉ tay vào cô gái và nói: "Có tin ngày mai cái tiệm này dẹp luôn không, đừng có đùa".

Sau đó, người đàn ông này lái xe ô tô rời đi. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại.

Clip được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người cho rằng hành động và lời nói của người đàn ông đối người phụ nữ là thiếu chuẩn mực.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào trưa 19.9, tại một tiệm spa trên đường Trần Văn Phụ (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông đã quay lại tiệm spa để gặp và xin lỗi cô gái.

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