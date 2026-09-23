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    Xem nhanh 20h ngày 23.9: Mưa lớn, đường phố trung tâm TP.HCM ngập sâu | Đội tuyển Việt Nam lo bài toán nhân lực
    VideoThời sự

    Xem nhanh 20h ngày 23.9: Mưa lớn, đường phố trung tâm TP.HCM ngập sâu | Đội tuyển Việt Nam lo bài toán nhân lực

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    'Xem nhanh 20h' ngày 23.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Mưa lớn đầu giờ chiều, đường phố trung tâm TP.HCM ngập nước lênh láng; Đội tuyển Việt Nam lên đường đấu FIFA ASEAN Cup: Chờ trận ra quân, lo bài toán nhân lực…

    Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

    Mưa lớn đầu giờ chiều, đường phố trung tâm TP.HCM ngập nước lênh láng

    Chiều 23.9, cơn mưa lớn đổ xuống khu vực trung tâm TP.HCM khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập nước. Trên các đường Pasteur, Lê Lợi, Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn, Bùi Viện... nhiều người phải lội nước, phương tiện di chuyển chậm.

    Ghi nhận lúc 13 giờ, trên đường Pasteur (phường Sài Gòn, TP.HCM) nước bắt đầu dâng tại một số đoạn, phủ kín mặt đường và tràn lên vỉa hè. Đoạn ngập trên đường Pasteur kéo dài từ giao lộ với Hàm Nghi đến đường Lê Thánh Tôn. Tại đây, người đi xe máy phải giảm tốc độ, lựa chọn những vị trí ít ngập để di chuyển. Một số xe ô tô khi chạy qua vùng nước tạo thành những đợt sóng, khiến người đi bộ và xe máy lưu thông bên cạnh thêm khó khăn.

    Theo người dân tại đây, nước ngập bắt đầu vào khoảng 12 giờ 30 phút và kéo dài đến tận 14 giờ vẫn chưa hết.

    Xem nhanh 20h ngày 23.9: Mưa lớn, đường phố trung tâm TP.HCM ngập sâu | Đội tuyển Việt Nam lo bài toán nhân lực

    Đội tuyển Việt Nam lên đường đấu FIFA ASEAN Cup: Chờ trận ra quân, lo bài toán nhân lực

    Sáng 23.9.2026, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Bandung (Indonesia), bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26.9, trước khi lần lượt chạm trán Thái Lan và Pakistan.

    Khác với hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 hồi tháng trước, lần này đội tuyển Việt Nam gần như không có thời gian chuẩn bị. Toàn đội chỉ có một buổi tập chính thức vào ngày 22.9 trước khi lên đường sang Indonesia.

    HLV Kim Sang-sik vẫn giữ phần lớn bộ khung vừa vô địch ASEAN Cup 2026, nhưng lực lượng hiện tại không hoàn toàn là đội hình mạnh nhất. Trước ngày hội quân, Văn Vĩ và Duy Mạnh đã không thể tham dự vì chấn thương. Sau khi danh sách tập trung được công bố, Quang Hải và Thành Chung tiếp tục xin rút vì chưa bình phục.

    Đội tuyển Việt Nam lên đường đấu FIFA ASEAN Cup: Chờ trận ra quân, lo bài toán nhân lực

    Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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