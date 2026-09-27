Xem nhanh 20h ngày 27.9: Mưa lớn gặp triều cường, đường ngập như sông | Hàng loạt xe nhập cao tốc sai vị trí

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Mưa lớn gặp triều cường, nước dâng sát hàng quán ở TP.HCM

Chiều tối 27.9, mưa lớn trút xuống TP.HCM đúng lúc triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi mênh mông nước. Không chỉ người đi đường chật vật lội qua những đoạn nước đen ngòm, việc buôn bán của nhiều tiểu thương dọc 2 bên đường cũng bị ảnh hưởng khi nước dâng sát khu vực kinh doanh.

Tình trạng ngập cũng ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của các tiểu thương dọc 2 bên đường. Nước dâng sát khu vực kinh doanh, việc đi lại khó khăn khiến hoạt động mua bán bị xáo trộn trong thời điểm mưa lớn và triều cường cùng xuất hiện. Người dân qua khu vực phải di chuyển chậm để vượt qua những đoạn nước lớn.

Mưa lớn gặp triều cường, nước dâng sát hàng quán ở TP.HCM

Mưa xuất hiện đúng thời điểm triều cường dâng khiến tình trạng ngập tại những khu vực trũng thấp thêm nghiêm trọng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nước trên đường Hồ Học Lãm bắt đầu rút, việc lưu thông qua khu vực dần thuận lợi hơn.

Nhập cao tốc sai vị trí, hàng loạt ô tô lọt camera CSGT

Mới đây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) ghi nhận một tình huống đáng chú ý tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hai ô tô chạy gần nhau, cùng có nhu cầu nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuy nhiên, một xe chuyển làn ngay tại khu vực chưa được phép nên bị ghi nhận vi phạm. Xe còn lại tiếp tục chạy thêm khoảng 30 m, đến đúng vị trí mới chuyển làn nhập cao tốc theo biển báo, vạch kẻ đường. Chỉ cách nhau một đoạn ngắn nhưng cách chuyển làn của hai tài xế cho kết quả khác nhau.

Nhập cao tốc sai vị trí, hàng loạt ô tô lọt camera CSGT

Tại khu vực này có biển cấm rẽ trái, quay đầu; trên mặt đường bố trí mũi tên chỉ hướng cùng hệ thống vạch kẻ đường. Vạch phân chia là dạng vạch kép gồm một nét liền và một nét đứt.

Theo quy định, tài xế phải quan sát phần vạch nằm phía làn xe mình đang chạy. Nếu phía xe là vạch liền, phương tiện không được đè qua vạch để chuyển làn.

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