Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đèo Mimosa xuất hiện vết nứt dài 50 mét, nguy cơ sụt lún taluy âm

Ngày 26.9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng triển khai các biện pháp phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo và phủ bạt chống thấm các vết nứt trên đèo Mimosa (quốc lộ 20), trong khi chờ phương án sửa chữa lâu dài.

Trước đó, người tham gia giao thông trên đèo Mimosa phát hiện mặt đường tại Km227+100, cách cầu Xuân Hương khoảng 200 m, theo hướng từ Đức Trọng lên Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài khoảng 50 m. Khu vực taluy âm có hiện tượng lún vài cm so với mặt đường.

Quan sát từ trên cao, khu vực chân taluy âm tại vị trí này cũng có dấu hiệu đất sụt lún xuống phía dưới.

Xem nhanh 20h ngày 26.9: Vết nứt dài ở đèo Mimosa | Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup phút chót

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đề nghị các lực lượng chức năng rà soát, đánh giá mức độ an toàn tại những vị trí có nguy cơ sạt lở; kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó khi phát sinh tình huống, nhất là trong điều kiện thời tiết đang diễn biến phức tạp.

Đèo Mimosa là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối Đà Lạt với các địa phương phía nam. Tuyến đèo cho phép tất cả các loại phương tiện lưu thông, trong đó có nhiều xe tải, xe bồn, xe đầu kéo do các phương tiện này bị cấm lưu thông qua đèo Prenn.

Việt Nam mua thành công bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót

Chiều tối 26.9.2026, ngay trước giờ bóng lăn trận đội tuyển Việt Nam - đội tuyển Philippines, các đơn vị đã công bố sở hữu bản quyền phát FIFA ASEAN Cup tại Việt Nam. Khán giả có thể xem trên FPT Play, TV360, MyTV. Việc các đơn vị chung tay mua bản quyền mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ. Đây là gói bản quyền cực kỳ đắt đỏ, giá lên đến gần 3 triệu USD (gần 78 tỉ đồng).

Việc bản quyền được hoàn tất ngay trước giờ bóng lăn giúp người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trận ra quân của đội tuyển một cách chính thức, thay vì phải tìm kiếm những nguồn phát không rõ bản quyền.

Nóng: Việt Nam mua thành công bản quyền FIFA ASEAN Cup vào phút chót

FPT cho biết: "Với mong muốn sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam, FPT Play đồng ý cấp quyền trình chiếu phi thương mại miễn phí các trận thuộc giải đấu cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu. Các hoạt động trình chiếu công cộng cần đảm bảo những điều kiện sau: Phi thương mại: Không thu phí hoặc phụ thu người xem dưới mọi hình thức. Không quảng cáo ngoài lề: Không lồng ghép tài trợ riêng tại điểm chiếu, giữ nguyên quảng cáo gốc. Quy mô dưới 5.000 người. Nguồn tín hiệu hợp pháp: Sử dụng tín hiệu trực tiếp từ FPT Play. Với những hình thức trình chiếu không đảm bảo các tiêu chí trên, đơn vị tổ chức vui lòng liên hệ FPT Play trước khi triển khai, đồng thời tuân thủ các quy định của FIFA".

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.