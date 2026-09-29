Xem nhanh 20h ngày 29.9: Mưa lớn ở TP.HCM, khu dân cư thành sông | Triều cường tháng 10 sẽ còn lớn hơn

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Trời tối sầm giữa chiều, TP.HCM mưa như trút: Người dân bì bõm giữa dòng nước

Đầu giờ chiều 29.9.2026, bầu trời TP.HCM bất ngờ tối sầm rồi mưa như trút nước. Cơn mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường, hẻm và khu dân cư ngập sâu, người đi đường phải nhích từng chút qua những đoạn nước mênh mông.

Khoảng 13 giờ 30 phút chiều 29.9.2026, mây đen kéo kín bầu trời nhiều khu vực ở TP.HCM. Chỉ ít phút sau, mưa lớn trút xuống, có nơi kéo dài hơn một tiếng rưỡi, khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập nước.

Trời tối sầm giữa chiều, TP.HCM mưa như trút: Người dân bì bõm giữa dòng nước

Tại khu vực xã Bình Hưng, quốc lộ 50 ngập sâu, nước phủ kín mặt đường. Hàng loạt xe máy phải di chuyển chậm, né những đoạn ngập sâu để tránh chết máy. Có thời điểm, dòng xe nối dài giữa mưa.

Không chỉ các tuyến đường lớn, nước mưa còn tràn vào khu dân cư Bình Hưng. Tại đường số 1, mặt đường nhanh chóng biến thành một dòng nước lớn. Người đi xe máy phải dò từng chút để qua đoạn ngập, trong khi một số phương tiện không thể tiếp tục di chuyển do chết máy.

Cơn mưa xuất hiện đúng thời điểm TP.HCM đang trong đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Theo dự báo, đỉnh triều có khả năng xuất hiện trong ngày 28 - 30.9, tức 18 - 20.8 âm lịch. Càng về cuối đợt, đỉnh triều dự báo sẽ xuất hiện muộn hơn, lùi dần về khoảng 18 giờ đến 19 giờ, thậm chí có ngày đỉnh triều xuất hiện vào 20 giờ. Trời tối, dưới nước dâng cao, người dân cần đặc biệt chú ý khi di chuyển.

Triều cường TP.HCM chưa đạt đỉnh: Tháng 10, 11 còn cao hơn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ven biển Nam bộ đang trong giai đoạn triều cao, dự báo kéo dài đến ngày 3.10. Tại TP.HCM, đợt triều này đáng lưu ý vì xuất hiện sau nhiều ngày mưa lớn.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, điểm khác biệt của đợt triều lần này so với các đợt trong tháng 7, 8 là trước khi triều lên cao, TP.HCM đã trải qua nhiều ngày mưa lớn kéo dài.

Xem nhanh 20h ngày 29.9: Mưa lớn ở TP.HCM, khu dân cư thành sông | Triều cường tháng 10 sẽ còn lớn hơn

Thời điểm triều đạt đỉnh những ngày này sẽ dịch dần về tối. Theo chuyên gia, những ngày đầu đợt triều, đỉnh buổi chiều rơi vào khoảng 16 - 17 giờ. Những ngày cuối có thể trễ đến 18 - 19 giờ, thậm chí 20 giờ.

"Ngày 29.9, đỉnh triều buổi sáng rơi vào khoảng 5 - 6 giờ sáng. Cứ mỗi ngày, đỉnh triều lại lùi, trễ thêm khoảng 30 phút. Buổi chiều, đỉnh triều rơi vào khoảng 18 - 20 giờ", bà Lan cho biết.

Đợt triều hiện tại sẽ giảm dần sau ngày 30.9. Tuy nhiên, theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, người dân TP.HCM vẫn cần lưu ý các đợt triều trong những tháng cuối năm.

"Tháng 7 là tháng mà đỉnh triều thấp nhất trong năm, còn tháng 11 là tháng mà đỉnh triều lớn nhất trong năm. Đợt triều tháng 9 này ở mức cao, cao nhất từ đầu mùa cho đến bây giờ, từ đầu năm cho đến bây giờ. Những đợt triều cường sắp tới trong tháng 10, tháng 11 còn cao hơn nữa", bà Lan nói.

Như vậy, đợt triều cuối tháng 9 chưa phải đợt cao nhất trong năm. Trong những tháng tới, đặc biệt là tháng 10 và 11, TP.HCM vẫn có thể đối mặt với những đợt triều cao hơn.

Trong khi đó, tháng 10 vẫn là thời điểm TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa. Nếu mưa lớn xảy ra đúng lúc triều đạt đỉnh, tình trạng ngập có thể diễn biến phức tạp hơn.

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