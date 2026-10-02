Xem nhanh 20h ngày 2.10: TP.HCM hạn chế người dân qua khu ngập sâu | Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM hạn chế người dân qua khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai để kịp thời triển khai phương án phòng chống, ứng phó trong mùa mưa, bão năm 2026.

Theo đó, UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ ngập sâu; tổ chức khơi thông dòng chảy, bảo đảm khả năng thoát nước đô thị. Các địa phương cần đặc biệt lưu ý những vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Tại khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo và kiên quyết không để người dân, phương tiện lưu thông qua vị trí mất an toàn. Trường hợp cần thiết, địa phương chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

TP.HCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai và triển khai phương án bảo vệ đê điều trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực hạ tầng, xây dựng và dịch vụ công ích, Sở Xây dựng cùng các đơn vị thoát nước, thủy lợi phối hợp vận hành hiệu quả hệ thống cửa xả, cống kiểm soát triều và trạm bơm. Các công trình ngầm, hầm, hồ chứa và công trình đang thi công phải được rà soát về mức độ an toàn. Tại những điểm ngập sâu, sạt lở cần bố trí biển báo, rào chắn và đèn tín hiệu.

Mưa chỉ vài giờ, vì sao TP.HCM ngập đến nửa đêm?

Khoảng gần 18 giờ ngày 1.10.2026, mưa lớn đổ xuống khu vực chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM). Nước nhanh chóng tạo thành dòng, chảy xuống các miệng cống. Nhưng không phải nơi nào nước cũng thoát nhanh như vậy.

Đường Lê Văn Duyệt, vốn không thường xuyên ngập sâu, cũng có thời điểm nước dâng gần nửa bánh xe. Ở những khu vực khác, tình trạng còn nghiêm trọng hơn.

Mưa chỉ vài giờ, vì sao TP.HCM ngập đến nửa đêm?

Đường D5, phía trước khu vực Trường đại học Ngoại thương tại TP.HCM, nước ngập kéo dài hơn 8 tiếng vẫn chưa hết. Đường Mai Chí Thọ - một trong những tuyến đường lớn nhất kết nối khu vực trung tâm TP.HCM và phía đông thành phố - cũng ngập như sông.

Đến khoảng 23 giờ, nhiều người đi xe máy vẫn mắc kẹt trên đường. Có người xe chết máy, phải dắt bộ. Có người đưa xe lên lề rồi chờ nước rút.

Có người tan làm từ 21 giờ nhưng mất 3-4 tiếng mới đi được quãng đường chưa đến 500 m để về nhà. Mưa đã qua từ nhiều giờ trước, nhưng đến nửa đêm, nhiều người vẫn phải thức trắng dọn nhà, dọn quán. Có nơi nước ngập ngang đầu gối.

Vậy điều gì khiến nước không rút ngay sau khi mưa dứt? Những phân tích của các chuyên gia sẽ có chi tiết trong bản tin. Mời quý vị theo dõi.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.