Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Mưa lớn trút xuống TP.HCM: Shipper tắt app giữa đường vì xe chết máy

Chiều 4.10.2026, mây đen bao phủ nhiều khu vực TP.HCM trước khi mưa lớn trút xuống. Chỉ sau một thời gian, nhiều tuyến đường bắt đầu ngập, việc đi lại và mưu sinh của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên lúc 14 giờ 15 phút, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực. Tại tỉnh lộ 10, đường Tên Lửa thuộc phường An Lạc hay đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường Thông Tây Hội, nước ngập lênh láng.

Trên tỉnh lộ 10, dòng phương tiện vẫn liên tục di chuyển qua khu vực ngập. Ô tô chạy qua tạo thành những đợt sóng nước tạt lên vỉa hè, trong khi nhiều người đi xe máy phải chật vật tìm đường qua. Không phải chiếc xe nào cũng vượt qua được.

Có người giao hàng phải tắt app vì xe máy chết máy giữa đường.

Xem nhanh 20h ngày 4.10: TP.HCM mưa lớn chiều nay - đường ngập như sông, xe chết máy hàng loạt

Hơn 2 giờ sau mưa, đường Mã Lò vẫn ngập sâu: 'Không biết làm sao về nhà'

Khoảng 17 giờ ngày 4.10.2026, dù trời đã sắp tối, nhiều đoạn trên đường Mã Lò vẫn ngập sâu. Người đi xe máy phải chật vật vượt qua dòng nước, trong khi tài xế chở khách, shipper giao hàng cũng gặp nhiều khó khăn.

Có những người không dám tiếp tục hành trình mà phải đứng bên đường chờ nước rút. Ông Trần Lạc, 78 tuổi, và vợ là bà Kim Anh, 77 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, cho biết đang trên đường đi công việc về nhà thì bất ngờ gặp mưa lớn.

Đường Mã Lò ngập sâu sau mưa lớn, ông bà cụ U.80 mắc kẹt hơn 2 giờ

Tình trạng ngập sâu cũng khiến hàng loạt phương tiện gặp khó khi di chuyển qua đường Mã Lò. Theo ghi nhận, nhiều xe máy bị chết máy.

Nhiều người phải lội qua dòng nước đen ngòm, trong khi những người đi xe máy phải "vật lộn" với nước ngập và sóng lớn.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.