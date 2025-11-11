Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cận cảnh tuyến đường sẽ mở rộng gấp 3 lần nằm sát ‘đất vàng’ Lý Thái Tổ

Nhật Thịnh - VÕ HÀ LAM
11/11/2025 08:30 GMT+7

Đường Trần Bình Trọng, nằm sát khu 'đất vàng' (1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM) hiện bị lấn chiếm khiến giao thông thường xuyên ùn tắc. Tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 17 m, 4 làn xe, nhằm kết nối đồng bộ với công viên Lý Thái Tổ.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương, phường Vườn Lài).

Việc mở rộng đường Trần Bình Trọng gắn liền với kế hoạch chỉnh trang đô thị và phát triển mảng xanh của TP.HCM. Ngay cạnh đó, khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ rộng hơn 4,4 ha đang được chuẩn bị xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Khi hoàn thành, 2 dự án này sẽ tạo không gian mở kết nối cộng đồng ngay trung tâm thành phố, đồng thời chỉnh trang hạ tầng và làm mới diện mạo khu vực.

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 1.

Đường Trần Bình Trọng dài khoảng 1,6 km, nối từ nút giao đại lộ Võ Văn Kiệt đến đường Hồ Thị Kỷ. Riêng đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương dài khoảng 370 m mặt đường chỉ rộng trung bình 5 m, chưa được đầu tư đồng bộ so với các tuyến lân cận

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 2.

Trong đó, đoạn từ điểm giao với đường Hùng Vương đến đường Hồ Thị Kỷ khá hẹp, tạo thành nút thắt cổ chai, khiến việc lưu thông qua đây vô cùng khó khăn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 3.

Đoạn đường này được người dân gọi là đường Trần Bình Trọng nối dài. Đoạn này nhỏ hẹp, 2 bên nhà dân san sát, loạt cửa hàng của chợ hoa lấn ra lòng đường

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 4.

Mặt đường lồi lõm và đọng nước, gây bất tiện cho người dân và phương tiện lưu thông. Các hộ dân buôn bán lắp mái che, căng bạt kín cả con đường, bên trên dây điện chằng chịt

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 5.

Dây điện chằng chịt như mạng nhện. Gần chợ hoa, lòng đường bị các tiểu thương che bạt, gây cản trở giao thông

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Thế Hiền (58 tuổi) sống ở đường này chia sẻ: “Đường ở đây chật hẹp, bị nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm, tôi từng chứng kiến nhiều vụ xe cứu thương chỉ vào được đầu đường, chứ không vào được tận nhà. Tôi rất ủng hộ việc quy hoạch nơi này, nếu bị thu hồi đất, tôi sẵn sàng chấp hành, quan trọng là nhà nước đền bù thỏa đáng”

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 7.

Đường nối chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa nổi tiếng ở TP.HCM, luôn đông đúc, khiến việc đi lại khó khăn

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 8.

Theo phương án do Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất, đường Trần Bình Trọng sẽ được mở rộng từ 5 m lên 17 m, có 4 làn xe

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 9.

Dự án dự kiến phải di dời 115 hộ dân và 1 đơn vị để có mặt bằng thi công. Tổng mức đầu tư khái toán khoảng 1.073 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 830 tỉ đồng, chi phí xây dựng khoảng 40,7 tỉ đồng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 10.

Khi được mở rộng lên 17 m, tuyến đường sẽ kết nối thông suốt với các trục chính xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 11.

Tuyến đường Trần Bình Trọng nằm liền kề khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ - nơi đang được quy hoạch làm công viên. Khi hoàn thành, 2 dự án sẽ tạo trục giao thông đồng bộ, kết nối hạ tầng trung tâm thành phố, làm mới diện mạo khu vực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối ‘đất vàng' Lý Thái Tổ tại TP.HCM - Ảnh 12.

Sau hơn 10 năm bỏ hoang, khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) đang được khẩn trương dọn dẹp để xây công viên cây xanh và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Dự án hứa hẹn trở thành điểm nhấn cảnh quan, bổ sung mảng xanh và là nơi tưởng niệm, tôn vinh tinh thần chống dịch kiên cường của người dân TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH



