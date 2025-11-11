Cận cảnh tuyến đường sẽ mở rộng gấp 3 lần nằm sát ‘đất vàng’ Lý Thái Tổ

Đường Trần Bình Trọng, nằm sát khu 'đất vàng' (1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM) hiện bị lấn chiếm khiến giao thông thường xuyên ùn tắc. Tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 17 m, 4 làn xe, nhằm kết nối đồng bộ với công viên Lý Thái Tổ.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương, phường Vườn Lài).
Việc mở rộng đường Trần Bình Trọng gắn liền với kế hoạch chỉnh trang đô thị và phát triển mảng xanh của TP.HCM. Ngay cạnh đó, khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ rộng hơn 4,4 ha đang được chuẩn bị xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Khi hoàn thành, 2 dự án này sẽ tạo không gian mở kết nối cộng đồng ngay trung tâm thành phố, đồng thời chỉnh trang hạ tầng và làm mới diện mạo khu vực.
Bình luận (0)