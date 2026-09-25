Cận cảnh xưởng sản xuất thuốc chống đột quỵ bằng bột mì và hóa chất

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Ngoài mua các viên hoàn trôi nổi trên thị trường rồi đóng gói, gắn nhãn mác hàng xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home còn sản xuất thuốc chống đột quỵ bằng bột mì, hóa chất…, để bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, trong khi chi phí sản xuất chỉ khoảng 105.000 đồng/hộp.
Vụ Nguyễn Thanh Phương Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (trụ sở tại Tây Ninh) tổ chức sản xuất thuốc chống đột quỵ giả, và mỹ phẩm giả nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ là vụ án lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.
Khác với các nhà xưởng sản xuất thuốc đông y giả gần đây mà Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, thường nhà xưởng rất bẩn, mất vệ sinh thì xưởng sản xuất thuốc giả của Nguyễn Thanh Phương Tuyền trông rất sạch sẽ, khang trang.
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