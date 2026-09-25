Cận cảnh xưởng sản xuất thuốc chống đột quỵ bằng bột mì và hóa chất

Vụ Nguyễn Thanh Phương Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (trụ sở tại Tây Ninh) tổ chức sản xuất thuốc chống đột quỵ giả, và mỹ phẩm giả nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ là vụ án lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Khác với các nhà xưởng sản xuất thuốc đông y giả gần đây mà Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, thường nhà xưởng rất bẩn, mất vệ sinh thì xưởng sản xuất thuốc giả của Nguyễn Thanh Phương Tuyền trông rất sạch sẽ, khang trang.

Bên trong nhà xưởng sản xuất viên hoàn An Cung và các loại mỹ phẩm của Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home tại Tây Ninh, do Nguyễn Thanh Phương Tuyền điều hành hoạt động

ẢNH: TRUNG HƯNG

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, trong đó xác định bị can Nguyễn Thanh Phương Tuyền (ảnh), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (trụ sở tại Tây Ninh) cầm đầu hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chống đột qụy và mỹ phẩm giả ẢNH: TRUNG HƯNG

Máy móc Tuyền sử dụng sản xuất ẢNH: TRUNG HƯNG

Hộp viên hoàn An Cung giả xuất xứ Hàn Quốc được hoàn thiện

ẢNH: TRUNG HƯNG

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền thuê và lập các kho hàng, xưởng sản xuất viên hoàn An Cung có tác dụng phòng chống đột quỵ. Tuyền mua các viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi trên thị trường và đóng gói có tem, nhãn mác giả xuất xứ từ Trung Quốc. Tuyền còn tổ chức sản xuất viên hoàn An Cung từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác giả nhãn mác xuất xứ từ Hàn Quốc ẢNH: TRUNG HƯNG

Mỗi hộp viên hoàn An Cung được cho vào các hộp nhựa nhỏ, sau đó đóng vào các hộp giấy lớn, với tổng chi phí mỗi hộp lớn khoảng 105.000 đồng, tuy nhiên khi bán đến tay người dân có giá gần 3 triệu đồng/hộp ẢNH: TRUNG HƯNG

Quá trình khám xét nơi ở, kho hàng, xưởng sản xuất tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 10.000 hộp viên hoàn An Cung thành phẩm; hơn 1 triệu viên hoàn An Cung chưa đóng gói; 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác giả; nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, đóng gói thuốc ẢNH: TRUNG HƯNG

Với hành vi sản xuất thuốc giả, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can, gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền (ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Văn Thể (35 tuổi), Bùi Thị Năm (33 tuổi), Tạ Duy Hùng (55 tuổi), Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), Nguyễn Thị Nhung (54 tuổi, cùng ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi) và Trương Thị Hồng Thắm (42 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). Riêng Vũ Thị Thúy (35 tuổi, ngụ Hà Nội) áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ ẢNH: TRUNG HƯNG

Không chỉ tổ chức sản xuất thuốc giả, Nguyễn Thanh Phương Tuyền còn tổ chức sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Dưới vỏ bọc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, Tuyền vừa tổ chức sản xuất các loại mỹ phẩm mang thương hiệu Tami; vừa sản xuất mỹ phẩm giả thương hiệu của một số nước, như: Úc, Hàn Quốc. Các sản phẩm bị làm giả gồm sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng... ẢNH: TRUNG HƯNG

Tại trụ sở Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, Tuyền dùng các loại máy móc phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, bao bì và phân phối đi các tỉnh, thành để bán cho người dân. Lực lượng công an tiến hành khám xét nơi sản xuất, đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng đều là hàng giả và nhiều nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất mỹ phẩm ẢNH: TRUNG HƯNG

Riêng hành vi sản xuất mỹ phẩm giả, ngoài Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 7 bị can khác, gồm: Ca Hoài Luân (33 tuổi; ngụ xã Phong Thạnh, Cà Mau); Đặng Văn Nhân (35 tuổi; ngụ P.Mỹ Tho, Đồng Tháp); Võ Quỳnh Nga (44 tuổi; ngụ xã Hưng Điền, Tây Ninh); Nguyễn Trí Mạnh (47 tuổi), Nguyễn Thị Phượng (40 tuổi), Dương Thị Đức Hạnh (51 tuổi), Nguyễn Thị Tường Dung (52 tuổi), cùng ngụ TP.HCM ẢNH: TRUNG HƯNG



