Thu hồi 551 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi 551 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của 24 công ty, trong đó có các sản phẩm sữa tắm, chăm sóc da, tóc, kem chống nắng, sản phẩm mỹ phẩm cho trẻ nhỏ..., bao gồm các nhãn hàng đã có mặt tại thị trường Việt Nam nhiều năm.

Quyết định thu hồi 551 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo đề nghị thu hồi tự nguyện của các công ty do không còn nhu cầu kinh doanh.

551 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của 24 công ty thu hồi tự nguyện ẢNH MINH HỌA TẠO BỞI AI

Trong đó, các công ty thu hồi nhiều nhất từ 98 - 105 số tiếp nhận; ngoài ra có các công ty thu hồi 40 - 50 số tiếp nhận công bố.

Trong số thu hồi công bố chất lượng mỹ phẩm có sữa tắm Dove beauty moisture foam body wash glossy pump.

Thu hồi công bố mỹ phẩm 6 sản phẩm nhãn Vaseline, trong đó có sữa tắm Vaseline total moisture bodywash. Với nhãn sản phẩm Vaseline lotinon, thu hồi 6 công bố, gồm Cocoa Radiant, Soothing hydration, Advanced repair, Daily brightening và Essential healing.

Ngoài ra, các công ty cũng tự nguyện thu hồi phiếu công bố sản phẩm với một số mỹ phẩm nhãn hiệu: Into You, Rocallure, Foodaholic, Dr.Morita, formulier, Clio, Dr.Pong, Diamond, Foodaholic...

Trước đó, tháng 8.2026, Cục Quản lý dược thu hồi 362 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm của 20 công ty dược phẩm tại các tỉnh, thành, hầu hết là công ty sản xuất trong nước.

Ngoài thu hồi các giấy công bố mỹ phẩm, tháng 5.2026, Cục Quản lý dược đã yêu cầu thu hồi hơn 500 sản phẩm mỹ phẩm.

Trong năm 2025, có hơn 900 phiếu công bố thu hồi tự nguyện tại Cục Quản lý dược; các sở y tế thu hồi 7.946 phiếu công bố mỹ phẩm.

