Cần chính sách vốn để thị trường bất động sản hoạt động hiệu quả

Quang Thuần
17/04/2026 17:27 GMT+7

Nhận định vai trò của lĩnh vực BĐS rất quan trọng, đóng góp bền vững vào sự tăng trưởng GDP, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho rằng cần phải tập trung nguồn vốn có sự đối xử bình đẳng, công bằng hơn với BĐS.

Phát biểu tại Hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 17.4, chuyên gia kinh tế, TS Lê Xuân Nghĩa khẳng định, BĐS được xem là thị trường tài sản lớn nhất thế giới, là tài sản thật nhất, nhưng nhiều người nhìn nó với cách nhìn khá tiêu cực. "Thế giới họ xem BĐS là 'bà đỡ' của kinh tế, bởi đây là tài sản được thế chấp dài hạn. Khảo sát của chúng tôi đối với tình hình cho vay ở 16 nước châu Âu thì tỷ lệ cho vay mua nhà, mua ô tô chiếm đến 70%. Nếu con số này sụt giảm thì họ lo lắng. Từ đó cho thấy vai trò của BĐS rất lớn. Còn ở Việt Nam, nhiều người vẫn chưa có cái nhìn thiện cảm với lĩnh vực BĐS là chưa hợp lý?", TS Lê Xuân Nghĩa thẳng thắn. 

Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho rằng nên để cho các ngân hàng thương mại được linh hoạt hạn mức cho vay mà không áp dụng cứng nhắc ngành hay lĩnh vực nào

Ông Nghĩa thừa nhận, bất động sản là lĩnh vực có giá trị gia tăng rất cao, dù vẫn có những rủi ro mang tính chu kỳ nhưng về dài hạn thì không có rủi ro gì. Thậm chí rất an toàn vì nó gắn chặt với hoạt động của các ngân hàng. 

"Chúng tôi đang có chương trình kiến nghị với Chính phủ là kiểm soát dần và giảm dần lãi suất. Nhưng kiểm soát thị trường BĐS bằng tốc độ tăng giá chứ không phải bằng dư nợ tín dụng, đồng thời coi tín dụng BĐS quan trọng ngang các ngành, lĩnh vực khác. Hiện nay, Nhà nước đang đầu tư rất lớn vào hạ tầng, phát triển giao thông, đường sá với tổng vốn lên đến hàng triệu tỉ đồng. Việc phát triển hạ tầng này sẽ hình thành những đô thị, nếu cứ tiếp tục siết chặt tín dụng BĐS như thế này thì lấy đâu ra đô thị? Như vậy rất lãng phí và giá trị lan tỏa, hiệu ứng của đầu tư hạ tầng rất thấp. Còn nếu nới lỏng tín dụng cho BĐS thì lĩnh vực xây dựng sẽ phát triển, trong đó những ngành vật liệu, nội thất, điện máy… sẽ tăng trưởng theo. Không có đô thị hóa thì không có tăng trưởng được đâu", TS Lê Xuân Nghĩa nói.

Trước tình hình tín dụng dành cho BĐS đang gặp khó khăn, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng không nên đặt ra room tín dụng, nhất là room theo quý. Nên để cho các ngân hàng thương mại hạn mức mà không áp dụng cứng nhắc ngành hay lĩnh vực nào. "Hiện nay, thị trường BĐS đang phục hồi và sẽ tiếp tục phục hồi. Đây chính là ngành đóng góp vào GDP lớn nhất và vững chắc nhất. Vì vậy không nên có sự phân biệt giữa các phân khúc BĐS và tiếp tục có các chính sách bơm vốn cho thị trường này hoạt động hiệu quả", TS Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh.

Tăng cung để ổn định giá nhà

Chuyên gia kinh tế, TS Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đưa ra nhận xét trên tại Hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 17.4 tại TP.HCM.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
