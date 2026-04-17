Dự án bất động sản hiệu quả, vẫn tạo điều kiện cho vay

Sau khi lắng nghe các ý kiến từ doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế tại Hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 17.4, ông Đỗ Xuân Trung, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, khẳng định cho đến nay Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không có chính sách hạn chế tín dụng cho bất động sản. Vấn đề cần đặt ra là kiểm soát thế nào để không tạo ra điểm nghẽn hay không lỏng quá để tạo ra rủi ro. Đối với những dự án bất động sản có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vẫn được tạo điều kiện để thực hiện.

Theo ông Trung, NHNN đã có những quy định cụ thể về kiểm soát tỷ lệ rủi ro cho vay đối với bất động sản và luôn lắng nghe thông tin từ thị trường để điều chỉnh chính sách cho hợp lý. Chẳng hạn, năm 2025, NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng và đã đáp ứng được nhu cầu thị trường. Về lãi suất, từ quý 4/2025 lãi suất bắt đầu điều chỉnh theo xu hướng tăng. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trao đổi với các ngân hàng và các đơn vị cũng đồng thuận giảm lãi suất. Trên cơ sở đó và NHNN cũng có các công cụ kiểm soát khác nhằm đảm bảo lãi suất phù hợp với thị trường.

Ông Đỗ Xuân Trung chia sẻ thêm: NHNN cũng xác định bất động sản là ngành có nhiều đóng góp trong GDP. Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục có cơ chế kiểm soát đối với thị trường bất động sản cũng như có các giải pháp tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Chính sách tiền tệ vẫn được thực hiện chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ các chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm đảm bảo kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đối với bất động sản, đã có các quy định tỷ lệ an toàn vốn, hệ số rủi ro như áp dụng các khoản cho vay trong lĩnh vực bất động sản với hệ số rủi ro cao nhất 200%. Nhưng đơn vị này đang nghiên cứu để áp dụng hệ số rủi ro cho vay nhà ở xã hội từ 20 - 50%... Đồng thời, định hướng chung của Chính phủ là phải xây dựng thị trường vốn như trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn cho nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Ngoài ra, ngân hàng cũng đang thực hiện đẩy mạnh chương trình cho vay đối với dự án nhà ở xã hội, người có thu nhập thấp... để đảm bảo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.











