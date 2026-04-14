Ngân hàng chạy đua vào Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2026. Trong đó, ngân hàng có tờ trình xin ý kiến cổ đông phê duyệt chủ trương thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn hoạt động trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ngân hàng con sẽ có vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỉ đồng và thực hiện các dịch vụ ngân hàng thương mại và các hoạt động được phép khác trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Việc thành lập ngân hàng con của Vietcombank tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tương tự một số ngân hàng khác. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) cũng có tờ trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 sẽ diễn ra vào ngày 24.4 về việc thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam do HDBank sở hữu 100% vốn. Vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng bằng mức vốn pháp định theo quy định (3.000 tỉ đồng đối với ngân hàng thương mại). Ngân hàng này lý giải lý do thành lập ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là phù hợp với chiến lược mở rộng mạng lưới; Kênh kết nối xây dựng hệ sinh thái về tài chính, công nghệ; Phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của ngân hàng... Trước đó, HDBank là một trong những ngân hàng được công bố là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng đã được cổ đông thông qua việc góp vốn, mua cổ phần và thành lập ngân hàng thương mại trực thuộc Nam A Bank tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trước đó, Nam A Bank cũng là một trong những ngân hàng được công bố là thành viên chiến lược Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Ngoài ra, một số ngân hàng khác như MB, TPBank, SHB cũng là các thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Như vậy chắc chắn các nhà băng này sẽ có mặt chính thức với nhiều hoạt động trong Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.