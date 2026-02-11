Lộ diện thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM

Tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) sáng 11.2, một điểm nhấn quan trọng là nghi thức trao chứng nhận cam kết thành viên sáng lập và thành viên chiến lược cho các tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước. Đây là những định chế, tập đoàn, tổ chức tiên phong, tham gia ngay từ giai đoạn đầu, giữ vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo cấu trúc thị trường, hệ sinh thái sản phẩm, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuẩn mực vận hành và uy tín quốc tế của VIFC-HCMC.

Trao chứng nhận thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, các thành viên sáng lập vào gồm Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Công ty CP Sơn Kim Capital; Tập đoàn VinaCapital và Nasdaq.

Các thành viên chiến lược gồm Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank), Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept và Tikok.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Sovico, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank cho rằng hôm nay là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt: Việt Nam chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HHCM - một bước tiến thể chế quan trọng, thể hiện khát vọng hội nhập sâu rộng và tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước. Việt Nam không chỉ mong muốn thu hút dòng vốn, mà đang chủ động kiến tạo một không gian tài chính minh bạch, hiện đại, vận hành theo chuẩn mực quốc tế, gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. TP.HCM với vị thế là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, cùng hệ sinh thái logistics, hàng không, thương mại và công nghệ phát triển mạnh mẽ, chính là điểm hội tụ tự nhiên của các hoạt động tài chính quy mô lớn. Trong đó, tài chính hàng không - một lĩnh vực có giá trị hàng ngàn tỷ USD trên toàn cầu - sẽ là một trụ cột chiến lược, kết nối Việt Nam với thị trường khu vực và thế giới.

Bà Thảo chia sẻ: Qua hơn 30 năm làm việc và hợp tác với các trung tâm tài chính như London, New York, Dublin, Hong Kong, Dubai, Singapore,… tôi nhận ra rằng yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ là quy mô vốn, mà ở niềm tin: Niềm tin vào thể chế ổn định, có thể dự báo; Niềm tin vào hạ tầng tài chính – công nghệ hiện đại; Niềm tin vào con người, vào văn hóa kinh doanh minh bạch, liêm chính. Khi niềm tin được xây dựng, dòng vốn sẽ không chỉ đến, mà sẽ ở lại, đồng hành lâu dài cùng nền kinh tế. "Ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến một sự kiện quan trọng, chúng ta đang từng bước hình thành một hệ sinh thái như vậy: thủ tục số hóa, cơ chế sandbox cho đổi mới tài chính, môi trường ngoại hối thông thoáng nhưng an toàn, cùng hệ thống trọng tài và tòa án đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng rằng, với thể chế ngày càng hoàn thiện và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, TP.HCM sẽ từng bước trở thành một trung tâm tài chính uy tín của khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính hàng không, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới", bà Thảo phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Sovico phát biểu tại lễ ra mắt VIFC-HCMC ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng là một thành viên sáng lập, ông Don Lam - Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital cho biết ông vô cùng vinh dự được có mặt tại sự kiện trọng đại hôm nay - lễ ra mắt chính thức Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đã chuyển biến mạnh mẽ từ một tầm nhìn chiến lược trở thành hiện thực, thể hiện rõ quyết tâm hành động của Chính phủ trong việc thúc đẩy những sáng kiến đột phá cùng phương thức triển khai quyết liệt. Đây sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam trong những năm tới. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sẽ đóng vai trò là nền tảng quan trọng để huy động nguồn vốn từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời là kênh dẫn vốn dài hạn vào những lĩnh vực ưu tiên như công nghệ, hạ tầng và năng lượng. Qua đó, Việt Nam sẽ được kết nối sâu rộng hơn với các dòng chảy tài chính toàn cầu và các định chế tài chính quốc tế.

Ông nhấn mạnh: Một trong những lợi ích quan trọng của Trung tâm Tài chính Quốc tế là khả năng góp phần giảm chi phí vốn tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng và phát triển, đồng thời hỗ trợ đất nước từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những khoản đầu tư này sẽ mang lại các lợi ích kinh tế - xã hội sâu rộng và bền vững cho người dân Việt Nam trên khắp đất nước. Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam được thành lập không nhằm mục đích cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế hiện hữu trong khu vực. Sự tham gia của chúng tôi đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế không dừng lại ở ngày hôm nay. VinaCapital cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đóng góp vào thành công của trung tâm, đồng thời không ngừng kết nối và tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế, khuyến khích họ tham gia vào Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam, quảng bá rộng rãi những cơ hội to lớn mà đất nước đang mang lại, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động đầu tư vào Việt Nam.