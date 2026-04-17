Tăng cung để ổn định giá nhà

Ông nhấn mạnh: Điều hành tín dụng bất động sản cần đặt trong tổng thể điều tiết chính sách vĩ mô, quan trọng nhất là tính ổn định. "Dòng tiền trong nền kinh tế như máu cơ thể, nói như lãnh đạo Báo Thanh Niên nói trong lời đề dẫn hội thảo là tiền với thị trường như máu trong cơ thể. Thế nên, về nguyên tắc điều tiết dòng tiền nói chung phải bảo đảm lưu thông một cách thông suốt, chảy vào nơi cần đến và không để bị nghẽn...", TS Huỳnh Thanh Điền nói.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý khi mở van tín dụng bất động sản thoải mái, nhiều người tìm thấy ở đó cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lãi, đổ vào làm, đầu tư bất động sản, đẩy giá bất động sản lên cao. Khi giá tăng thì tín dụng bất động sản lại bị siết lại. "Quan điểm của tôi là làm gì thì làm đừng để tín dụng ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nói chung và nền kinh tế nói chung", TS Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh.

TS Huỳnh Thanh Điền phát biểu tại Hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 17.4 ẢNH: ĐỘC LẬP

Muốn vậy, theo ông Điền, phải điều tiết cả 3 kênh tài khóa, tiền tệ, tín dụng. Trong đó, riêng với thị trường bất động sản, không chỉ phụ thuộc vào chính sách tính dụng mà chủ đạo là chính sách tài khóa. Chính sách tài khóa có thể kiểm soát, hạn chế đầu cơ và khi đó chính sách tiền tệ không cần phải lo siết, mở, thị trường sẽ ổn định.

"Cuối cùng thì chỉ cần đảm bảo hài hòa giữ "tiền và hàng", cân đối cung cầu. Chẳng hạn, tiền "chảy" vào thị trường bất động sản phải ưu tiên "chảy" vào nhà đầu tư phát triển dự án, qua đó giúp phát triển nguồn cung. Khi cung cầu cân đối, gặp nhau thì giá nhà phản ánh đúng nhu cầu thị trường, lúc đó cũng sẽ không tăng nóng như lo ngại", ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, liên quan chính sách đất đai để góp phần phát triển ổn định thị trường bất động sản, ông Huỳnh Thanh Điền kiến nghị, chính sách chú trọng ưu đãi hạ tầng, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, quỹ đất sạch cho nhà đầu tư. Phải có chính sách làm dồi dào quỹ đất, đơn giản hóa việc xin giấy phép, rút ngắn các thủ tục hành chính... từ đó cũng giúp tăng cung trên thị trường và ổn định giá nhà.







