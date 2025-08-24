Cần chú ý yếu tố 'quốc tế hóa'

Trong thị trường game show hiện nay, Công ty Truyền thông Bee "góp mặt" với Mái ấm gia đình Việt và Giai điệu ước mơ, hai chương trình được đông đảo khán giả yêu thích. Theo ông Trần Đình Phương, Phó tổng giám đốc công ty, thành công của chương trình bắt nguồn từ tính nhân văn, sự chân thật trong câu chuyện. "Chúng tôi không dàn dựng cảm xúc, mà luôn nỗ lực ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất. Bởi vậy, mỗi giọt nước mắt hay nụ cười trên màn ảnh đều có sức lan tỏa thật sự", ông nói.

Chương trình Mái ấm gia đình Việt thu hút khán giả bởi thông điệp nhân văn Ảnh: Thạch Anh

Nhà sản xuất cho biết Mái ấm gia đình Việt đóng vai trò cầu nối giữa khán giả với những phận đời khó khăn, giữa nghệ thuật với trách nhiệm xã hội. "Chúng tôi còn chú trọng tính tương tác cộng đồng cao - từ khán giả trường quay đến các nhà hảo tâm trực tiếp ủng hộ - càng củng cố cảm giác khán giả là một phần của hành trình nhân ái. Thêm một yếu tố nữa là sự cân bằng giữa giải trí và nhân văn. Những trò chơi vui nhộn nhưng đầy ý nghĩa trong Mái ấm gia đình Việt, hay các tiết mục âm nhạc trong Giai điệu ước mơ đã giúp chương trình vừa thu hút vừa chạm đến trái tim", ông Phương cho hay.

So với việc mua bản quyền từ nước ngoài, ông Trần Đình Phương cho rằng một format mới do trong nước sáng tạo yêu cầu ê kíp phải xây dựng mọi thứ từ đầu, từ việc định hình cấu trúc chương trình, lựa chọn ngôn ngữ thể hiện đến việc thử nghiệm cách dẫn dắt nội dung sao cho sáng tạo, gần gũi...

"Đây là một thách thức lớn về mặt chuyên môn, đòi hỏi ê kíp không chỉ am hiểu thị trường nội địa mà còn phải học hỏi tinh hoa từ các sản phẩm giải trí quốc tế để tạo nên chương trình mới mẻ nhưng vẫn hấp dẫn", ông Phương nói.

Theo ông Trần Đình Phương, các format Việt mới còn phải cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt chương trình mua bản quyền nổi tiếng từ nước ngoài, vốn đã có thương hiệu và lượng khán giả trung thành. Trong bối cảnh đó, để khẳng định vị thế, format nội buộc phải mang bản sắc riêng hoặc đạt chất lượng ngang tầm.

"Lợi thế của format thuần Việt là phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa, thấu hiểu tâm lý người xem trong nước, từ đó tạo ra sản phẩm "vừa vặn" với cảm xúc của khán giả Việt. Nhà sản xuất có không gian rộng mở để sáng tạo, phản ánh đời sống xã hội một cách linh hoạt, không bị giới hạn bởi những khuôn mẫu định sẵn. Khi sở hữu format riêng, ê kíp nội địa có thể chủ động điều chỉnh, làm mới chương trình theo phản hồi từ người xem, thay vì phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định cứng nhắc từ đối tác quốc tế", ông Phương đánh giá.

Về lâu dài, việc phát triển format nội không chỉ mang lại giá trị cho từng chương trình, mà còn góp phần xây dựng bản sắc riêng và thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí Việt. Song ông Trần Đình Phương cho rằng để một format có thể xuất khẩu, kịch bản tốt thôi là chưa đủ, cần phải có quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế, một hệ sinh thái phát triển format bài bản và quan trọng là chiến lược thương mại hóa dài hơi.

"Ngoài ra, yếu tố "quốc tế hóa" trong cách kể chuyện, hình ảnh và nhịp dựng cũng cần thiết. Một câu chuyện rất Việt vẫn có thể chạm đến trái tim khán giả toàn cầu, miễn là nó được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, chỉn chu và có chiều sâu", ông Phương nhận định.