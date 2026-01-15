Cần chuẩn bị gì khi đầu tư tài sản số?

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), thị trường tài sản mã hóa (tài sản số) Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng khi luật Công nghiệp Công nghệ số đã có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa đang được Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ.

Bối cảnh ấy đòi hỏi nhà đầu tư phải chủ động nâng cao năng lực tự vệ. "Không có cách nào để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn là chính họ phải tự trang bị kiến thức, tránh tâm lý đám đông và nâng cao sự cẩn trọng về bảo mật dữ liệu cá nhân", ông Trung nhấn mạnh tại sự kiện ra mắt Cộng đồng các nhà đầu tư tài sản số Việt Nam (VIDA) diễn ra sáng 15.1 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại ở thị trường tài sản số trong giai đoạn này Ảnh: Anh Quân

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ nhiệm VIDA cho rằng tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là "hàng rào mềm" hữu hiệu nhất giúp người tham gia tránh bị cuốn theo các mô hình lừa đảo núp bóng công nghệ khi thị trường phát triển nóng.

VIDA hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, tập trung chuyên môn vào 3 nhóm lĩnh vực trọng yếu gồm: Tài chính phi tập trung (DeFi); Tài sản thực được token hóa (RWA) và Stablecoin. Mục tiêu của tổ chức là tạo dựng không gian kết nối giữa nhà đầu tư, chuyên gia và cơ quan quản lý, đồng thời chuẩn hóa kiến thức để các thành viên tham gia thị trường một cách có trách nhiệm.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó chủ tịch VBA chia sẻ: "Trong một thị trường phi tập trung, mỗi nhà đầu tư có tri thức, tuân thủ pháp luật và hành động có trách nhiệm đều đang góp phần định hình diện mạo chung của thị trường".

Song hành cùng việc ra mắt cộng đồng, cuốn sách "Truy tìm Satoshi" cũng được giới thiệu nhằm cung cấp nền tảng tư duy cho thị trường. Tác phẩm tái hiện bối cảnh ra đời của Bitcoin Whitepaper năm 2008, giúp người đọc hiểu rõ các giá trị cốt lõi về sự minh bạch và niềm tin cộng đồng thay vì chỉ tiếp cận tài sản số dưới góc độ đầu cơ ngắn hạn.