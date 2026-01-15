Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Cần chuẩn bị gì khi đầu tư tài sản số?

Anh Quân
Anh Quân
15/01/2026 16:29 GMT+7

Tài sản số là thị trường mới mẻ, hấp dẫn nhưng cũng chứa nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư khi dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông, cũng như các vấn đề tiềm ẩn về an ninh, an toàn dữ liệu cá nhân.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), thị trường tài sản mã hóa (tài sản số) Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng khi luật Công nghiệp Công nghệ số đã có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa đang được Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ.

Bối cảnh ấy đòi hỏi nhà đầu tư phải chủ động nâng cao năng lực tự vệ. "Không có cách nào để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn là chính họ phải tự trang bị kiến thức, tránh tâm lý đám đông và nâng cao sự cẩn trọng về bảo mật dữ liệu cá nhân", ông Trung nhấn mạnh tại sự kiện ra mắt Cộng đồng các nhà đầu tư tài sản số Việt Nam (VIDA) diễn ra sáng 15.1 tại Hà Nội.

Đầu tư tài sản số cần tự trang bị kiến thức - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại ở thị trường tài sản số trong giai đoạn này

Ảnh: Anh Quân

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ nhiệm VIDA cho rằng tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là "hàng rào mềm" hữu hiệu nhất giúp người tham gia tránh bị cuốn theo các mô hình lừa đảo núp bóng công nghệ khi thị trường phát triển nóng.

VIDA hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, tập trung chuyên môn vào 3 nhóm lĩnh vực trọng yếu gồm: Tài chính phi tập trung (DeFi); Tài sản thực được token hóa (RWA) và Stablecoin. Mục tiêu của tổ chức là tạo dựng không gian kết nối giữa nhà đầu tư, chuyên gia và cơ quan quản lý, đồng thời chuẩn hóa kiến thức để các thành viên tham gia thị trường một cách có trách nhiệm.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó chủ tịch VBA chia sẻ: "Trong một thị trường phi tập trung, mỗi nhà đầu tư có tri thức, tuân thủ pháp luật và hành động có trách nhiệm đều đang góp phần định hình diện mạo chung của thị trường".

Song hành cùng việc ra mắt cộng đồng, cuốn sách "Truy tìm Satoshi" cũng được giới thiệu nhằm cung cấp nền tảng tư duy cho thị trường. Tác phẩm tái hiện bối cảnh ra đời của Bitcoin Whitepaper năm 2008, giúp người đọc hiểu rõ các giá trị cốt lõi về sự minh bạch và niềm tin cộng đồng thay vì chỉ tiếp cận tài sản số dưới góc độ đầu cơ ngắn hạn.

Tin liên quan

21 triệu người sắp ra khỏi 'vùng xám' về tài sản số

21 triệu người sắp ra khỏi 'vùng xám' về tài sản số

Việc tài sản số được quy định cụ thể trong luật hứa hẹn đưa khoảng 21 triệu người Việt Nam đang sở hữu loại hình tài sản này ra khỏi "vùng xám" pháp lý.

Khám phá thêm chủ đề

VBA tài sản mã hóa thị trường rủi ro tài chính lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận