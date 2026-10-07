Tướng Mỹ phát lệnh giới nghiêm, cấm rượu sau vụ một phụ nữ Nhật bị sát hại

Trung tướng Watson đã thông báo lệnh "cấm hoàn toàn việc tiêu thụ rượu bia cả trong và ngoài căn cứ" đối với tất cả binh sĩ Mỹ tại tỉnh Okinawa trong 48 giờ, bắt đầu từ hôm nay 7.10, theo AFP.

Trung tướng Mỹ Benjamin Watson phát biểu trước báo giới vào ngày 5.10, sau vụ một lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt với cáo buộc sát một phụ nữ ở tỉnh Okinawa

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Ông cho biết thêm khoảng thời gian 48 giờ này, được mô tả là "một đợt tạm dừng hoạt động", sẽ tạo điều kiện để các chỉ huy tổ chức huấn luyện cho toàn bộ quân nhân về "các tiêu chuẩn, kỷ luật và trách nhiệm của chúng ta với tư cách là thành viên của cộng đồng Okinawa".

Tướng Watson, quan chức quân sự cấp cao nhất tại Okinawa, nhấn mạnh rằng trong thời gian này, mọi hoạt động sẽ tạm ngưng và sẽ không cho phép quân nhân rời khỏi căn cứ.

Ông cũng công bố "giai đoạn suy ngẫm" kéo dài 30 ngày bắt đầu từ ngày 9.10, trong đó sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm yêu cầu tất cả quân nhân phải kết thúc thời gian tự do và trở về đơn vị trước 24 giờ.

Hôm 4.10, cảnh sát thông báo lính thủy đánh bộ Mỹ Devin Jacob Ballard (20 tuổi) đã bị bắt vì bị nghi ngờ sát hại cô Anna Yagi (39 tuổi) tại một khách sạn ở Naha, thủ phủ của tỉnh Okinawa, rồi lấy đi ví và ba lô của nạn nhân vào ngày 3.10. Ballard đã phủ nhận các cáo buộc này, theo Reuters.

Lính thủy đánh bộ Mỹ Devin Jacob Ballard bị đưa khỏi đồn cảnh sát tại thủ phủ Naha của tỉnh Okinawa (Nhật Bản) ngày 5.10 để chuyển giao cho giới công tố vì vụ một phụ nữ Nhật bị sát hại

Ảnh: Reuters

Tỉnh trưởng Okinawa Koja Genta đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro tại Tokyo và cho hay vụ việc đã gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng cư dân địa phương. Ông Koja dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong hôm nay.

Người dân biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo vào ngày 6.10 nhằm phản đối vụ sát hại một phụ nữ ở Okinawa

Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố hôm 4.10, bà Takaichi nhấn mạnh: "Xảy ra một vụ việc tàn bạo và dã man như thế là điều vô cùng đáng tiếc. Chính phủ Nhật Bản cực lực phản đối với phía Mỹ và mạnh mẽ yêu cầu sự hợp tác tối đa trong quá trình điều tra".

Phần lớn trong số 18.000 lính thủy đánh bộ Mỹ tại Nhật Bản đang đóng quân ở Okinawa, nơi Mỹ từng kiểm soát từ sau thế chiến 2 cho đến năm 1972. Sự hiện diện của họ nhiều lần gây ra tranh cãi vì các vấn đề như tiếng ồn, tai nạn máy bay và hành động của quân nhân.