Thủ tướng Takaichi phản ứng mạnh vụ lính Mỹ bị nghi sát hại một phụ nữ Nhật

Cảnh sát thông báo lính thủy đánh bộ Mỹ Devin Jacob Ballard (20 tuổi) bị nghi ngờ đã sát hại cô Anna Yagi (39 tuổi) tại một khách sạn ở Naha, thủ phủ của tỉnh Okinawa, rồi lấy đi ví và ba lô của nạn nhân vào ngày 3.10. Ông Ballard đã phủ nhận các cáo buộc này, theo Reuters.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 17.9 Ảnh: AFP

"Xảy ra một vụ việc tàn bạo và dã man như thế là điều vô cùng đáng tiếc", bà Takaichi nhấn mạnh trong một tuyên bố.

"Chính phủ Nhật Bản cực lực phản đối với phía Mỹ và mạnh mẽ yêu cầu sự hợp tác tối đa trong quá trình điều tra", Thủ tướng Takaichi tuyên bố, đồng thời yêu cầu thắt chặt kỷ luật và thực hiện các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn vụ việc tái diễn.

Đại sứ quán Mỹ tại Nhật và Thủy quân lục chiến Mỹ đã bày tỏ lời chia buồn về vụ việc và khẳng định họ đang hợp tác với các cơ quan chức năng Nhật Bản.

Trong một tuyên bố, Thủy quân lục chiến Mỹ cho hay nghi phạm đang bị phía Nhật Bản giam giữ. Tuyên bố nêu rõ: "Thủy quân lục chiến xem các cáo buộc này một cách rất nghiêm túc và mong mọi quân nhân đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn ứng xử cao nhất".

Phần lớn trong số 18.000 lính thủy đánh bộ Mỹ tại Nhật Bản đang đóng quân ở Okinawa, nơi Mỹ từng kiểm soát từ sau Thế chiến 2 cho đến năm 1972. Sự hiện diện của họ nhiều lần gây ra tranh cãi vì các vấn đề như tiếng ồn, tai nạn máy bay và hành động của quân nhân.