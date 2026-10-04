    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Thủ tướng Takaichi phản ứng mạnh vụ lính Mỹ bị nghi sát hại một phụ nữ Nhật

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hôm nay 4.10 đã có phản ứng sau khi một lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt vì bị nghi ngờ cướp tài sản và sát hại một phụ nữ Nhật tại tỉnh Okinawa.

    Cảnh sát thông báo lính thủy đánh bộ Mỹ Devin Jacob Ballard (20 tuổi) bị nghi ngờ đã sát hại cô Anna Yagi (39 tuổi) tại một khách sạn ở Naha, thủ phủ của tỉnh Okinawa, rồi lấy đi ví và ba lô của nạn nhân vào ngày 3.10. Ông Ballard đã phủ nhận các cáo buộc này, theo Reuters.

    Thủ tướng Takaichi phản ứng mạnh vụ lính Mỹ bị nghi sát hại một phụ nữ Nhật- Ảnh 1.

    Thủ tướng Nhật Bản Takaichi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 17.9

    Ảnh: AFP

    "Xảy ra một vụ việc tàn bạo và dã man như thế là điều vô cùng đáng tiếc", bà Takaichi nhấn mạnh trong một tuyên bố.

    "Chính phủ Nhật Bản cực lực phản đối với phía Mỹ và mạnh mẽ yêu cầu sự hợp tác tối đa trong quá trình điều tra", Thủ tướng Takaichi tuyên bố, đồng thời yêu cầu thắt chặt kỷ luật và thực hiện các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn vụ việc tái diễn.

    Đại sứ quán Mỹ tại Nhật và Thủy quân lục chiến Mỹ đã bày tỏ lời chia buồn về vụ việc và khẳng định họ đang hợp tác với các cơ quan chức năng Nhật Bản.

    Trong một tuyên bố, Thủy quân lục chiến Mỹ cho hay nghi phạm đang bị phía Nhật Bản giam giữ. Tuyên bố nêu rõ: "Thủy quân lục chiến xem các cáo buộc này một cách rất nghiêm túc và mong mọi quân nhân đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn ứng xử cao nhất".

    Phần lớn trong số 18.000 lính thủy đánh bộ Mỹ tại Nhật Bản đang đóng quân ở Okinawa, nơi Mỹ từng kiểm soát từ sau Thế chiến 2 cho đến năm 1972. Sự hiện diện của họ nhiều lần gây ra tranh cãi vì các vấn đề như tiếng ồn, tai nạn máy bay và hành động của quân nhân.

    Tin liên quan

    Hơn 100 phụ nữ Hàn Quốc khởi kiện vì bị ép bán dâm cho binh sĩ Mỹ

    Hơn 100 phụ nữ Hàn Quốc khởi kiện vì bị ép bán dâm cho binh sĩ Mỹ

    Hơn 100 nạn nhân Hàn Quốc nộp đơn kiện chính thức cáo buộc và lần đầu yêu cầu quân đội Mỹ xin lỗi vì họ bị buộc bán dâm cho các binh sĩ Mỹ đồn trú từ thập niên 1950 đến 1980.

    Binh sĩ Mỹ bị truy tố vì bắt cóc, cưỡng hiếp nữ sinh Nhật

    Khám phá thêm chủ đề

    Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae lính thủy đánh bộ mỹ sát hại một phụ nữ Nhật Okinawa thủy quân lục chiến Mỹ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận