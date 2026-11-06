Cần Giờ là tài sản vô giá của TP.HCM

Đưa Cần Giờ trở thành không gian đô thị biển xanh

Sáng ngày 6.11, tại TP.HCM hội nghị lần thứ 13 của Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo. Hội nghị năm nay với chủ đề "Cân bằng phát triển đô thị với phát triển bền vững môi trường tại các Khu Dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo" với sự tham dự của 34 đại biểu quốc tế đến từ 16 quốc gia và các tổ chức quốc tế và chuyên gia trong nước. Trong đó, việc phát triển Khu Dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ là một nội dung được nhiều người chú ý.



Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và các đại biểu xem triển lãm ảnh ẢNH: CHÍ NHÂN

Đại diện lãnh đạo TP.HCM, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhận định: Thế giới đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và áp lực đô thị hóa. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần một cách tiếp cận phát triển mới, trong đó bảo tồn thiên nhiên không đối lập với tăng trưởng kinh tế, mà trở thành nền tảng của sự thịnh vượng bền vững.

Các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới chính là những mô hình tiêu biểu cho cách tiếp cận này, nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại, cùng phát triển, nơi tri thức khoa học, chính sách quản trị và sự tham gia của cộng đồng được kết nối vì những mục tiêu chung.

Đối với TP.HCM, Khu Dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ được xem là tài sản thiên nhiên vô giá, có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu, bảo vệ bờ biển và duy trì sinh kế cộng đồng. TP định hướng phát triển Cần Giờ trở thành không gian đô thị biển xanh, thông minh, thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn hệ sinh thái, phát triển du lịch sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân. "Giá trị của một đô thị hiện đại không chỉ nằm ở những công trình được xây dựng, mà còn là thiên nhiên được gìn giữ cho các thế hệ tương lai", ông Thạnh nói.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh và thưởng thức đặc sản của địa phương ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh: "Chúng tôi kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; lấy bảo tồn thiên nhiên làm nền tảng để kiến tạo một mô hình phát triển xanh, có trách nhiệm và bền vững. Thiên nhiên không chỉ là di sản của quá khứ, mà còn là nền tảng thịnh vượng của tương lai. Bảo tồn thiên nhiên chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của nhân loại. Tôi đánh giá cao chủ đề của Hội nghị lần này, bởi đây không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là một yêu cầu mang tính chiến lược đối với quản trị và phát triển bền vững trên toàn cầu".

Cần Giờ là biểu tượng của sự vươn lên

Ông Jonathan Wallace Baker - đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu: Hội nghị lần thứ 13 này đánh dấu 50 năm quan hệ đối tác giữa UNESCO và Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 26 năm Mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam có 12 khu dự trữ sinh quyển (nhiều thứ hai ở Đông Nam Á), trong đó có 7 khu vực ven biển hoặc hải đảo. Trong đó, Cần Giờ là địa điểm mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc từ một khu rừng bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, nhờ nỗ lực phục hồi từ những năm cuối thập niên 70, nơi đây đã trở thành khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam vào năm 2000.

Khu Dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, là tài sản thiên nhiên vô giá của TP.HCM NGUỒN: BTC

Việc đăng cai hội nghị lần này thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm của TP.HCM trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Thông qua hội nghị, TP.HCM mong muốn từng bước xây dựng Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần thờ trở thành mô hình tiêu biểu về sự hài hòa giữa bảo tồn sinh quyển và phát triển đô thị xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 8.11 với các phiên chuyên đề quan trọng như lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển kinh tế xanh và thị trường carbon. Quản trị khu dự trữ sinh quyển và chính sách phát triển bền vững. Quản lý tài nguyên và phục hồi hệ sinh thái trong phát triển kinh tế bền vững…