Tiến độ mới nhất cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác, metro Bến Thành - Cần Giờ

UBND xã Bình Khánh vừa tổ chức họp giao ban, đánh giá tiến độ và tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ 3 công trình giao thông trọng điểm của TP.HCM.

Nút giao Rừng Sác còn 1 hộ chưa giao mặt bằng

Theo UBND xã Bình Khánh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn đạt nhiều kết quả khả quan nhờ sự đồng thuận của đông đảo người dân.

Tính đến ngày 3.11, dự án nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành có 99/100 trường hợp bàn giao mặt bằng, với diện tích 21,4 ha (đạt tỷ lệ 99,86%). Đối với dự án metro Bến Thành - Cần Giờ, có 207/251 trường hợp đã bàn giao mặt bằng (tỷ lệ được gần 88,98%).

Trước đó, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết: Trong quý 4/2026, TP.HCM dự kiến khởi công các công trình giao thông, hạ tầng đô thị quy mô lớn. Trong đó, có cầu Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỉ đồng. Dự án được thiết kế là cầu dây văng, nối khu vực Nhà Bè với Cần Giờ cũ, thay thế phà Bình Khánh hiện hữu.

UBND phường Bình Khánh họp nghe báo cáo tiến độ 3 dự án: cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và metro Bến Thành - Cần Giờ ẢNH: XÃ BÌNH KHÁNH

Lãnh đạo UBND xã Bình Khánh cho hay các đơn vị thi công, chủ quản hạ tầng và lực lượng chức năng cũng phản ánh một số khó khăn phát sinh tại công trường. Trong đó, một số hộ dân nằm sát ranh thi công chưa tháo dỡ xong công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành máy móc hạng nặng.

Ông Phạm Minh Châu, Phó chủ tịch UBND xã Bình Khánh, đưa ra giải pháp cho từng vấn đề. Ông nhấn mạnh việc xem xét hoàn cảnh, khó khăn của các hộ dân, đồng thời tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ thi công.

Dự án nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành có 99/100 trường hợp bàn giao mặt bằng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Yêu cầu không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ông Nguyễn Thanh Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Khánh, nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của dự án cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và metro Bến Thành - Cần Giờ đối với sự phát triển của địa phương và mong mỏi của người dân.

Ông yêu cầu hệ thống chính trị xã làm việc khẩn trương, không né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

Công trường thi công cọc khoan nhồi trên mặt nước tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo ông Đoàn, các chính sách bồi thường, hỗ trợ đều được xem xét kỹ lưỡng nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dân trong khuôn khổ pháp luật. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân hiểu ý nghĩa của các dự án và sớm bàn giao mặt bằng; đồng thời thực hiện nghiêm quy định pháp luật để đẩy nhanh tiến độ.