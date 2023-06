Cần hài hòa lợi ích

Như Thanh Niên đã đề cập, vừa qua, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và Sở GTVT TP.HCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.



TP.HCM đề xuất thu phí lòng đường, hè phố từ 20.000 - 350.000 đồng/m2/tháng tùy mục đích sử dụng Độc Lập

Dự thảo do Sở GTVT TP xây dựng. Theo đó, mức thu phí dao động thấp nhất từ 20.000 đồng đến cao nhất 350.000 đồng/m2/tháng, tùy khu vực và mục đích sử dụng. Việc thu phí này dự kiến đem lại nguồn thu ngân sách khoảng 1.522 tỉ đồng/năm. Trong đó, số thu đối với lòng đường là 550 tỉ đồng/năm, với vỉa hè là 972 tỉ đồng/năm. Sở GTVT đề xuất nộp vào ngân sách TP.HCM toàn bộ số tiền thu phí để duy tu, bảo trì lòng đường, hè phố.

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp phản biện tập trung vào vấn đề tăng cường việc quản lý lòng đường, vỉa hè, trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, việc đánh giá, thống kê đối tượng (như người bán hàng rong, chủ hộ kinh doanh…) bị tác động; các vấn đề về văn hóa, du lịch, mỹ quan đô thị, môi trường… cũng được quan tâm do dự án tác động trực tiếp tới người dân, cần phải tính toán tới vấn đề an sinh xã hội, quy định rõ đối tượng thu phí, miễn thu phí, tránh trường hợp thu sai.

Thu phí để quản lý tốt hơn

Nhận xét về mục tiêu cũng như lợi ích mà đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố hướng tới, bạn đọc (BĐ) Khánh Tâm tỏ ý tán đồng: "Đề án này ủng hộ được nè. Vỉa hè, lề đường, lòng đường đều thuộc công trình công cộng, muốn sử dụng tạm thời để kinh doanh thì phải trả phí, đó là điều cần thiết". Nhiều BĐ cũng cho rằng việc chính quyền làm đẹp đường phố rồi sau đó tổ chức thu phí sử dụng ở vị trí phù hợp để thu hồi một phần kinh phí đầu tư là hợp lý. Chưa kể, toàn bộ số tiền thu phí còn dự kiến dùng duy tu, bảo trì lòng đường, hè phố. BĐ Tuấn An nhận xét thêm: "Thực ra, dự án thu phí này cũng có thể coi là một công cụ quản lý của chính quyền đô thị, thay vì cứ phải ra quân dọn dẹp trật tự lòng, lề đường nhưng hiệu quả thì như cóc bỏ đĩa hiện nay".

Trước mắt có thể cho phép thu phí để giải quyết chỗ đậu xe, trung chuyển… Nhưng về lâu dài TP cần tăng cường phát triển các nhà, bãi giữ xe công cộng, mở rộng hạn chế phương tiện cá nhân mới hy vọng không ùn tắc giao thông... Trường Nếu không có biện pháp quản lý khác hơn, hiệu quả hơn thì đề xuất này dễ nảy sinh biến tướng "hợp thức hóa" lấn chiếm lòng lề đường. Anh Dung Nguyen

Tuy nhiên, có không ít BĐ lo lắng việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ khiến trật tự đường phố càng khó kiểm soát hơn. Lý giải về lo lắng này, BĐ Yến Huỳnh nêu: "Tôi thấy hiện nay nhiều hộ kinh doanh mặt tiền đường ở TP.HCM có tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Mặc dù vỉa hè rất rộng, đều có phân rõ phần nào được sử dụng phần nào dành cho người đi bộ, thế nhưng không ít hộ kinh doanh cố tình tận dụng luôn không gian công cộng. Tình hình hiện tại đã vậy, giờ nếu thu phí thì vấn đề quản lý trật tự lại càng phải làm cho tốt, cho chặt, chứ người trả phí lại càng có cớ tưởng nhầm lòng đường hè phố là… đất nhà mình".

Thay đổi cách tiếp cận lòng đường, vỉa hè

Lo lắng của nhiều BĐ không phải không có lý do, khi đề án thu phí đậu ô tô lòng, lề đường đã được UBND TP thông qua và triển khai từ giữa năm 2018 vừa qua lại… báo lỗ.

BĐ duc tri nguyen bày tỏ: "Thu phí để tăng ngân sách cho TP thì nên làm, chứ như mô hình thu phí giữ xe thời gian qua lại thu không đủ chi, thì nên bỏ. Tôi đề xuất làm hợp đồng với các hộ dân và yêu cầu người dân chuyển khoản đóng phí đến kho bạc theo quý, mỗi hộ kinh doanh có một mã số thuế. Nếu lại nuôi thêm một lực lượng đi thu phí thì không ổn".

Tán thành, BĐ Minh Nghĩa góp ý thêm: "Nếu việc thu phí lòng đường, hè phố vẫn bảo đảm an ninh trật tự mỹ quan, có tiền tái đầu tư, phát triển mà vẫn hài hòa lợi ích của người dân, thì đề án mới thành công được. Muốn vậy, phải thay đổi cách tiếp cận lòng đường, vỉa hè bằng những biện pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả hơn".