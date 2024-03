Cần làm gì để phòng tránh bệnh cúm A/H5N1?

Những người tiếp xúc gần với nam bệnh nhân đều đang được cách ly, theo dõi. Liên quan bệnh cúm A/H5N1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có những thông tin và khuyến cáo về căn bệnh nguy hiểm này. Trước đó, Sở Y tế TP.HCM, Viện Pasteur TP.HCM cũng đã có những biện pháp kiểm soát căn bệnh này xâm nhập khi có ca bệnh cúm A/H5N1 và tử vong ở Campuchia.

Cúm gia cầm là căn bệnh nguy hiểm, người dân cần cảnh giác Nhật Thịnh

Theo HCDC, cúm A/H5N1 là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm do vi rút cúm chủng H5N1 gây ra. Cúm A/H5N1 có khả năng lây nhiễm cao ở các loài chim và gia cầm. Vi rút cúm A/H5N1 thỉnh thoảng vẫn lây nhiễm cho con người từ động vật. Tuy nhiên bệnh vẫn rất khó lây nhiễm từ người sang người. A/H5N1 là chủng cúm có độc lực cao, có khả năng gây ra các biến chứng và nguy cơ tử vong cao ở người. Bệnh lây qua đường hô hấp, qua tiếp xúc với vật dụng bị nhiễm mầm bệnh, tiếp xúc và sử dụng gia cầm ốm, chết do nhiễm cúm A/H5N1, ăn thịt gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa nấu chín kỹ hoặc chết do bị nhiễm bệnh, hoặc môi trường bị nhiễm mầm bệnh. Không có bằng chứng về việc bệnh có thể lây lan sang người thông qua thực phẩm được chế biến đúng cách và nấu chín kỹ cũng như việc lây truyền từ người sang người.

Cũng theo HCDC, các triệu chứng của nhiễm cúm A/H5N1 có thể bao gồm: sốt (thường sốt cao, hơn 38°C), khó chịu, ho, đau họng, đau cơ. Các triệu chứng khác như đau bụng, đau ngực, tiêu chảy. Đặc biệt, bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng và dẫn tới tử vong. Cho đến nay, thế giới vẫn chưa có vắc xin phòng cúm A/H5N1. Việc tiêm ngừa vắc xin cúm phòng các chủng vi rút cúm A, B khác không có tác dụng phòng chống lại cúm chủng A/H5N1. Tuy nhiên, tiêm phòng cúm mùa chính là biện pháp can thiệp hiệu quả nhằm tránh sự tiếp xúc giữa vi rút cúm A/H5N1 với các loại vi rút cúm khác.

Để chủ động phòng chống dịch, bệnh cúm A/H5N1 lây từ gia cầm sang người, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau: Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn; không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn; khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.