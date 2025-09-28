Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cần làm gì khi người thân bất ngờ ngã quỵ?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/09/2025 00:07 GMT+7

Khi một người đột ngột ngã quỵ, nhiều khả năng là tình huống y tế khẩn cấp, đòi hỏi phản ứng nhanh. Xử lý đúng cách vào thời điểm này quyết định khả năng sống sót và giảm thiểu di chứng cho nạn nhân.

Những ứng phó kịp thời trong tình trạng khẩn cấp thực sự có thể bảo vệ tính mạng người khác. Khi chứng kiến người thân hay ai đó bỗng dưng ngã quỵ, mọi người cần lưu ý thực hiện theo những hướng dẫn sau:

Đảm bảo an toàn

Điều đầu tiên cần làm là đánh giá môi trường xung quanh để xác định có nguy hiểm nào không, chẳng hạn rò rỉ điện, lửa, đường đang có xe, vật sắc nhọn hoặc chất độc hại, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nếu nơi đó không an toàn, mọi người không nên vội tiếp cận nạn nhân cho đến khi nguy cơ được loại bỏ hoặc đã có đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu không, chính chúng ta có thể trở thành nạn nhân thứ 2 hoặc khiến tình huống thêm phức tạp.

Cần làm gì khi người thân bất ngờ ngã quỵ ? - Ảnh 1.

Sơ cứu đúng cách sẽ giúp tăng cơ hội sống sót cho nạn nhân

ẢNH: AI

Kiểm tra phản ứng nạn nhân

Sau khi đảm bảo môi trường an toàn, tiếp theo là kiểm tra xem người bị ngã gục có phản ứng gì không. Hãy gọi to tên, lay vai hay hỏi họ có ổn không. Nếu người đó trả lời, vẫn còn tỉnh táo thì hãy tiếp tục hỏi nạn nhân đang cảm thấy thế nào, có ai gọi cấp cứu hay không. Nếu không có phản ứng, không nói, không cử động, hãy coi đó là dấu hiệu nghiêm trọng, cần tiến hành các bước cấp cứu tiếp theo.

Gọi cấp cứu và tìm sự giúp đỡ

Nếu nạn nhân không phản ứng hoặc nghi ngờ đau tim, ngừng hô hấp thì cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Nếu có một người khác bên cạnh thì một người gọi cấp cứu, người còn lại bắt đầu sơ cứu.

Kiểm tra hô hấp và tuần hoàn

Khi nạn nhân nằm, trong trường hợp không có chấn thương cổ hay lưng thì hãy nhẹ nhàng nghiêng đầu họ ra sau và nâng cằm lên để mở đường thở. Kiểm tra xem có vật mắc kẹt trong miệng hoặc cổ họng không, chẳng hạn thức ăn, chất nôn hay dị vật. Nếu có thể thì nhẹ nhàng lấy ra.

Sau khi mở đường thở, hãy quan sát nạn nhân có thở bình thường không, lồng ngực có nâng lên hạ xuống hay không. Ngoài ra, nạn nhân cũng cần được kiểm tra mạch đập, đồng thời quan sát da mặt, môi xem có tím tái, mồ hôi nhiều hay lạnh tái. Nếu không có mạch hoặc dấu hiệu ngừng tuần hoàn máu thì cần thực hiện hồi sức tim phổi.

Thực hiện hồi sức tim phổi

Nếu nạn nhân không phản ứng, không thở bình thường hoặc không có mạch thì cần bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi ngay. Hãy ép ngực mạnh và nhanh (khoảng 100-120 lần/phút), độ sâu ép khoảng 5-6 cm ở người trưởng thành, để cho lồng ngực trở lại vị trí ban đầu giữa các lần ép.

Nếu bạn được đào tạo và sẵn lòng thì hãy làm hô hấp nhân tạo, sau mỗi 30 lần ép ngực thì làm 2 hơi thở cứu sinh. Nếu không được đào tạo, chỉ cần ép ngực cho đến khi cấp cứu tới, theo Medical News Today.

