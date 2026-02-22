Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Cần làm gì khi Wi-Fi trong nhà chập chờn?

Kiến Văn
Kiến Văn
22/02/2026 14:06 GMT+7

Khi Wi-Fi trong nhà chập chờn, phản xạ quen thuộc của nhiều người là nghĩ đến việc nâng cấp lên hệ thống Wi-Fi Mesh có giá không hề rẻ.

Tuy nhiên, việc mua Wi-Fi Mesh có thể không mang lại hiệu quả trong phần lớn căn hộ và nhà diện tích nhỏ, bởi chỉ cần một bộ định tuyến (router) vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Khi Wi-Fi Mesh không mang lại hiệu quả

Hệ thống Wi-Fi Mesh phát huy hiệu quả rõ rệt trong những ngôi nhà rộng, nhiều tầng hoặc có nhiều tường dày khiến tín hiệu bị suy hao mạnh. Nếu cần phủ sóng ra gara, sân sau hay vườn, Wi-Fi Mesh giúp việc di chuyển giữa các khu vực diễn ra liền mạch hơn.

Đừng tốn tiền oan khi đầu tư Wi-Fi Mesh - Ảnh 1.

Wi-Fi Mesh tốt, nhưng không phát huy hiệu quả trong ngôi nhà diện tích nhỏ

ẢNH: T3

Nhưng với những ngôi nhà có diện tích dưới khoảng 185 m², một router Wi-Fi 6 tầm trung có thể đảm bảo vùng phủ sóng ổn định. Router Wi-Fi 5 thường đáp ứng tốt trong phạm vi 140 - 185 m², còn Wi-Fi 6 có thể đạt đến 230 m² trong điều kiện lý tưởng.

Trên thực tế, trong căn hộ có diện tích 50 - 60 m², một router Wi-Fi 5 phổ thông vẫn có thể phủ sóng toàn bộ không gian, kể cả khi đặt ở góc phòng và phải xuyên qua tường bê tông.

Tầm quan trọng của vị trí đặt router

Trước khi quyết định chi thêm tiền vào Wi-Fi Mesh, người dùng nên xem lại cách bố trí router trong nhà. Ví dụ, các vị trí góc nhà, dưới gầm bàn hoặc trong tủ kín sẽ làm tín hiệu suy giảm đáng kể. Thay vào đó, router Wi-Fi nên được đặt ở vị trí tương đối trung tâm, trên cao và thông thoáng. Theo các chuyên gia, đặt trên kệ giúp tín hiệu lan tỏa đều hơn, đặc biệt trong nhà nhiều tầng. Người dùng nên tránh đặt sát tường dày, bề mặt kim loại hoặc gần các thiết bị điện tử công suất lớn.

Ăng-ten Wi-Fi cũng ảnh hưởng đến phạm vi phủ sóng. Vì tín hiệu phát theo dạng vòng tròn quanh ăng-ten nên đặt thẳng đứng sẽ giúp tối ưu vùng phủ ngang. Trong trường hợp muốn cải thiện sóng ở tầng trên hoặc tầng dưới, người dùng có thể nghiêng một hoặc hai ăng-ten để tăng độ phủ theo chiều dọc.

Tận dụng router cũ

Nếu vẫn còn điểm "chết sóng", giải pháp kinh tế hơn Wi-Fi Mesh là bổ sung một điểm truy cập (Access Point) hoặc bộ mở rộng có dây. Thay vì mua thiết bị mới, người dùng có thể tận dụng router cũ làm bộ phát phụ. Chỉ cần kết nối bằng dây mạng và cấu hình ở chế độ AP, router này sẽ hoạt động như một điểm phát bổ sung trong mạng nội bộ.

Đừng tốn tiền oan khi đầu tư Wi-Fi Mesh - Ảnh 2.

Vị trí đặt router Wi-Fi tốt sẽ giúp mở rộng vùng phủ sóng khắp nhà có diện tích nhỏ

ẢNH: DIGITALTRENDS

Một số router hỗ trợ firmware như OpenWRT còn có thể thiết lập mạng dạng Wi-Fi Mesh cơ bản. Dù không mượt như hệ thống chuyên dụng nhưng giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. Nhiều router còn hỗ trợ OneMesh, cho phép người dùng chỉ cần mua thêm thiết bị tương thích thay vì đầu tư trọn bộ.

Cuối cùng, nếu có kế hoạch chuyển sang nhà lớn hơn trong tương lai, người dùng có thể mua một Mesh đơn lẻ trước thay vì mua trọn bộ. Nhiều hệ thống cho phép người dùng sử dụng một thiết bị như router thông thường, sau đó bổ sung node khi cần mở rộng vùng phủ. Mua từng thiết bị có thể tốn hơn so với bộ 2 - 3 thiết bị, nhưng bù lại linh hoạt và dễ tận dụng các đợt giảm giá.

Nhìn chung, hệ thống Wi-Fi Mesh chỉ được xem là phù hợp khi sử dụng trong nhà trên 200 m² hoặc nhiều tầng; tường bê tông dày, nhiều vật cản; cần roaming liền mạch khi di chuyển hoặc có nhiều thiết bị kết nối cùng lúc. Trong những trường hợp còn lại, tối ưu vị trí đặt router, điều chỉnh ăng-ten hoặc tận dụng thiết bị cũ có thể mang lại hiệu quả tương đương mà không phải chi thêm hàng triệu đồng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
