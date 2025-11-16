Cần nâng ngưỡng xác định người phụ thuộc

Như Thanh Niên đề cập, dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi do Bộ Tài chính soạn thảo đưa ra nhiều nội dung sửa đổi so với quy định hiện hành như điều chỉnh biểu thuế lũy tiến, đề xuất thêm những khoản thu nhập được miễn thuế... Tuy nhiên, quy định về mức thu nhập đối với cá nhân được xác định là người phụ thuộc chưa có thông tin cụ thể.

Quy định “người có thu nhập trên 1 triệu đồng/tháng không được tính là người phụ thuộc” đã trở nên lạc hậu ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo quy định hiện hành, để xác định là người phụ thuộc, Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính quy định rõ là người không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1 triệu đồng.

Quy định này đã duy trì hơn 12 năm qua và không hề thay đổi, bất chấp mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho người nộp thuế được tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và qua đầu năm 2026 tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng hơn 72%.

Góp ý về Nghị quyết điều chỉnh mức GTGC của thuế TNCN, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho rằng với chi phí sống và giá cả hàng hóa, dịch vụ như hiện nay thì mức tối thiểu để một người có thể sinh hoạt bình thường phải cao hơn mức lương cơ sở (2,34 triệu đồng/tháng). Vì vậy, HUBA đề xuất tăng mức khống chế thu nhập để xác định người phụ thuộc lên 2,5 triệu đồng/tháng.

Nhiều ý kiến chuyên gia cũng cho rằng quy định thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng bị khấu trừ thuế 10%; người có thu nhập trên 1 triệu đồng/tháng không được tính là người phụ thuộc... đã trở nên quá lạc hậu, nhất là khi Chính phủ đang trình Quốc hội sửa đổi luật Thuế TNCN.

Dùng lương cơ sở làm "ngưỡng phụ thuộc"

Nhận xét về ngưỡng thu nhập bình quân tháng trong năm để xác định người phụ thuộc hiện nay, bạn đọc (BĐ) Cua Đồng cho rằng các cơ quan quản lý, cơ quan soạn thảo dự thảo luật Thuế TNCN (sửa đổi) hoàn toàn có thể căn cứ mức lương cơ sở để làm "ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc". BĐ Cua Đồng phân tích thêm: "Nếu xác định hoặc công bố mức thu nhập tối thiểu đảm bảo cuộc sống, thì người có thu nhập dưới mức này đều được tính là người phụ thuộc".

Đa số ý kiến BĐ đều cho rằng việc xác định, công bố "mức thu nhập đảm bảo cuộc sống" rất cần thiết, sẽ tạo được một "ngưỡng xác định phụ thuộc" cụ thể cho các chính sách thuế sau này. BĐ Minh Nghĩa nêu: "Để tránh phải tốn thời gian bàn luận, xem xét về ngưỡng phụ thuộc này, các cơ quan quản lý hoàn toàn có thể chốt luôn việc lấy mức lương cơ sở để xác định ngưỡng phụ thuộc. Như vậy, lương cơ sở thay đổi thì ngưỡng phụ thuộc mặc nhiên thay đổi".

Thay đổi phù hợp thực tế

Trong bối cảnh tình hình KT-XH có nhiều thay đổi dưới các yếu tố tác động khách quan, BĐ Thanh Niên mong muốn các chính sách thuế cần linh hoạt thay đổi để phù hợp thực tế.

BĐ Thuy Le đóng góp ý kiến: "Mức GTGC nên lấy theo lương tối thiểu vùng nhân với hệ số, như vậy chính sách sẽ đồng bộ, điều chỉnh lương là mức giảm trừ cũng chạy theo luôn".

BĐ Trường Lưu nhận xét: "Muốn chính sách thuế có được sự linh hoạt thì chắc chắn cần xác định các công thức chung, gần như không thay đổi, để khi các chỉ số KT-XH thay đổi sẽ có ngay một chính sách tương ứng, phù hợp mà không tốn nhiều thời gian để ban hành".