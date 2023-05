Can ngăn nam thanh niên 2 lần định nhảy cầu vì vợ con bỏ đi

Ngày 1.5, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bàn giao cho gia đình một nam thanh niên định nhảy cầu tự tử, để khuyên nhủ, quản lý.



Trước đó, chiều 30.4, Công an Q.Sơn Trà nhận được tin báo về việc một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu) tự tử, nên điều động lực lượng tiếp cận. Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp Công an P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) kịp thời can ngăn, đưa người có ý định tự tử từ lan can cầu vào bên trong.

Qua tìm hiểu, lực lượng cứu nạn xác định, nam thanh niên này 28 tuổi, ngụ H.Thăng Bình (Quảng Nam). Do buồn chuyện gia đình, vợ bồng con nhỏ bỏ đi nên anh này có ý định nhảy cầu tự tử.

Lực lượng cứu nạn ngăn chặn nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử NGUYỄN TÚ

Nam thanh niên ra cầu Cửa Đại, TP.Hội An (Quảng Nam) nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, anh này ra TP.Đà Nẵng, tìm lên cầu Thuận Phước nhưng được lực lượng cứu nạn ngăn chặn.

Tại trụ sở Công an P.Nại Hiên Đông, cán bộ, chiến sĩ công an phường đã động viên, khuyên nhủ người này. Trong ngày 30.4, nam thanh niên đã bình tĩnh, giải tỏa ức chế, hứa chấm dứt hành động dại dột.