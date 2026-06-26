Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Căn nhà của người thợ giày ở TP.HCM: Hầm bí mật từng cất giấu vũ khí

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Ẩn dưới nền căn nhà của người thợ giày ở TP.HCM là hầm bí mật từng cất giấu hàng loạt vũ khí phục vụ chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Nơi này hiện vẫn lưu giữ nhiều hiện vật gắn với Biệt động Sài Gòn.

Theo tư liệu, nhằm góp phần đánh bại chiến tranh xâm lược của Mỹ, Bộ chỉ huy Quân khu Sài Gòn – Gia Định đã chỉ đạo xây dựng căn hầm bí mật chứa vũ khí tại nội thành. Giữa năm 1964, đơn vị đảm bảo mang bí danh J9 - T700 thuộc Đội Biệt động thành đã quyết định mua căn nhà này, vì có vị trí gần khu quân sự và cơ quan đầu não của Mỹ.

Theo chỉ đạo từ cấp trên, ông Đỗ Văn Căn (bí danh Ba Mủ) đưa gia đình về đây sinh sống, hoạt động cách mạng dưới vỏ bọc cơ sở ép đế giày bằng mủ cao su và bí mật đào hầm dưới nền nhà.

Sau 25 đêm miệt mài với nhiệm vụ, tháng 5.1965, hầm bí mật được hoàn thành. Từ tháng 7.1965, đây là nơi cất giấu vũ khí, đạn dược, quân trang, thuốc và bông băng cứu thương với số lượng lớn để chuẩn bị phục vụ chiến dịch Mậu Thân 1968.

Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 1.

Căn nhà ở đường Ba Tháng Hai có căn hầm bí mật từng là nơi cất giấu vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ

ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 2.

Điều đặc biệt ở căn nhà này là hầm bí mật nằm ở giữa căn nhà. Xưa kia hầm được ngụy trang bằng bộ ghế salon đặt phía trên nên rất khó phát hiện

ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 3.

Hầm bí mật được ông Ba Mủ đào ròng rã trong vòng một tháng vào ban đêm thì hoàn thành. Hầm có chiều dài 2,2 m, ngang 1,8 m, sâu 1,7 m

ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 4.
Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 5.

Trong vòng 4 tháng sau khi đào xong hầm, các chiến sĩ đã mang rất nhiều quân dụng về đây gồm thuốc nổ, kíp nổ, đạn, lựu đạn, súng ngắn, tiểu liên AK, quân trang, quân dụng… Các loại vũ khí này hiện vẫn còn lưu giữ tại hầm

ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 6.

Phần nắp hầm nhỏ, có kích thước ngang 0,4 m, dài 0,6 m

ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 7.

Các hiện vật khác vẫn còn lưu giữ tại căn nhà này như máy ép đế giày bằng mủ cao su

ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 8.

Xẻng dùng để đào hầm khi xưa vẫn còn được lưu giữ

ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 9.

Chiếc xe máy phục vụ cho việc hoạt động cách mạng cũng như những lần vận chuyển khí tài bí mật

ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 10.

Chiếc radio mà các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn từng sử dụng

ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà của thợ giày ở TP.HCM có hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến - Ảnh 11.

Năm 1998, hầm bí mật chứa vũ khí trong thời kỳ chống Mỹ (1965 - 1975) này đã được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia

ẢNH: PHẠM HỮU



Tin liên quan

Mở cánh tủ gỗ trong căn nhà ở trung tâm TP.HCM, một hầm bí mật hiện ra

Mở cánh tủ gỗ trong căn nhà ở trung tâm TP.HCM, một hầm bí mật hiện ra

Ẩn dưới đáy một chiếc tủ gỗ trong căn nhà ở trung tâm TP.HCM là lối xuống căn hầm bí mật từng in truyền đơn, tài liệu cách mạng, góp phần phục vụ phong trào đấu tranh ở Sài Gòn những năm 1950.

Khám phá thêm chủ đề

Căn nhà giấu vũ khí Biệt động sài gòn Đường Ba Tháng Hai TP.HCM Bộ chỉ huy Quân khu Sài Gòn hầm bí mật Mậu thân

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận