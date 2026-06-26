Căn nhà của người thợ giày ở TP.HCM: Hầm bí mật từng cất giấu vũ khí

Theo tư liệu, nhằm góp phần đánh bại chiến tranh xâm lược của Mỹ, Bộ chỉ huy Quân khu Sài Gòn – Gia Định đã chỉ đạo xây dựng căn hầm bí mật chứa vũ khí tại nội thành. Giữa năm 1964, đơn vị đảm bảo mang bí danh J9 - T700 thuộc Đội Biệt động thành đã quyết định mua căn nhà này, vì có vị trí gần khu quân sự và cơ quan đầu não của Mỹ.
Theo chỉ đạo từ cấp trên, ông Đỗ Văn Căn (bí danh Ba Mủ) đưa gia đình về đây sinh sống, hoạt động cách mạng dưới vỏ bọc cơ sở ép đế giày bằng mủ cao su và bí mật đào hầm dưới nền nhà.
Sau 25 đêm miệt mài với nhiệm vụ, tháng 5.1965, hầm bí mật được hoàn thành. Từ tháng 7.1965, đây là nơi cất giấu vũ khí, đạn dược, quân trang, thuốc và bông băng cứu thương với số lượng lớn để chuẩn bị phục vụ chiến dịch Mậu Thân 1968.
Trong vòng 4 tháng sau khi đào xong hầm, các chiến sĩ đã mang rất nhiều quân dụng về đây gồm thuốc nổ, kíp nổ, đạn, lựu đạn, súng ngắn, tiểu liên AK, quân trang, quân dụng… Các loại vũ khí này hiện vẫn còn lưu giữ tại hầm
ẢNH: PHẠM HỮU
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