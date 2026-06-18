Mở cánh tủ gỗ trong căn nhà ở trung tâm TP.HCM, một hầm bí mật hiện ra

Ẩn dưới đáy một chiếc tủ gỗ trong căn nhà ở trung tâm TP.HCM là lối xuống căn hầm bí mật từng in truyền đơn, tài liệu cách mạng, góp phần phục vụ phong trào đấu tranh ở Sài Gòn những năm 1950.
Theo tư liệu, ngôi nhà trong hẻm 122 đường Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP.HCM) xưa kia từng là một ngôi nhà gỗ, vách ván, có diện tích 62 m2. Nhà được ngăn đôi, một bên dùng để ở và là nơi để Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn in tài liệu bí mật; một bên là cơ sở làm đàn để ngụy trang.
Toàn bộ khuôn viên được rào bởi hàng rào tre bao quanh. Trong ngôi nhà nhỏ này, căn hầm bí mật được đào vào ngày 3.2.1952 và hoàn thành vào ngày 19.5.1952.
Từ tháng 7.1952, hầm được sử dụng làm nơi in truyền đơn, tài liệu đưa từ chiến khu An Phú Đông về, phát đến hàng trăm cơ sở trong thành phố. Đặc biệt là những Nghị quyết của đặc khu Sài Gòn - Gia Định và của Tỉnh ủy Gia Định để chỉ đạo phong trào đấu tranh của quần chúng đòi thi hành hiệp định Geneve năm 1954.
Những vật dụng là kỷ vật xưa kia các hội viên dùng để đào hầm vẫn còn lưu giữ tại đây
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