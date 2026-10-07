Căn nhà lưu dấu những ngày cuối đời cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tại thôn Phú Bình, xã Nghĩa Hành, căn nhà của gia đình bà Võ Thị Tuyết từng là nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước, nghỉ lại vào ban đêm trong những ngày cuối đời. Đây cũng là nơi cụ trút hơi thở cuối cùng, trước khi lễ tang được tổ chức tại nhà rồi đưa lên núi Thiên Ấn an táng.
Ngôi nhà cũ vốn được làm bằng tranh tre, vách đất, sau đó được phục dựng và hoàn thành vào ngày 21.4.1997. Theo ông Nguyễn Lãnh, con bà Võ Thị Tuyết và cháu nội bà Nguyễn Thị Em, khi phục dựng, gia đình giữ nguyên dáng nhà cũ, từ vách đất đến cách bài trí bên trong, nhằm tái hiện không gian nơi cụ Huỳnh từng sống.
Mái nhà lợp tranh, những cột gỗ, vách đất và hệ thống cửa gỗ tạo nên dáng vẻ mộc mạc của một ngôi nhà xưa. Bên trong, bộ bàn ghế gỗ cùng không gian thờ tự vẫn được gìn giữ. Bàn thờ cụ Huỳnh đặt chung với không gian thờ gia tiên, trở thành một phần quen thuộc của căn nhà.
Bà Nguyễn Thị Em từng chăm lo bữa ăn cho cụ Huỳnh trong những ngày cụ ở đây. Những câu chuyện bà kể về cụ được con cháu tiếp tục truyền lại qua nhiều thế hệ. Việc nhang khói cho cụ cũng trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình.
Từ căn nhà này, câu chuyện về cụ Huỳnh còn được nối với quê hương nơi cụ sinh ra ở Tiên Phước. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, nhiều năm qua, hai địa phương vẫn duy trì việc thăm viếng. Đến ngày sinh của cụ, đoàn từ Nghĩa Hành về Tiên Phước; đến ngày mất, đoàn từ Tiên Phước trở lại Nghĩa Hành rồi lên núi Thiên Ấn dâng hương.
Mời độc giả cùng nhìn lại căn nhà xưa, nơi lưu giữ những dấu tích và câu chuyện về những ngày cuối đời của cụ Huỳnh Thúc Kháng:
Cuốn sổ lưu niệm được đặt trên bàn, ở gian giữa đã nhuốm màu thời gian
ẢNH: HOÀNG SƠN
Bình luận (0)