Căn nhà lưu dấu những ngày cuối đời cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tại thôn Phú Bình, xã Nghĩa Hành, căn nhà của gia đình bà Võ Thị Tuyết từng là nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước, nghỉ lại vào ban đêm trong những ngày cuối đời. Đây cũng là nơi cụ trút hơi thở cuối cùng, trước khi lễ tang được tổ chức tại nhà rồi đưa lên núi Thiên Ấn an táng.

Ngôi nhà cũ vốn được làm bằng tranh tre, vách đất, sau đó được phục dựng và hoàn thành vào ngày 21.4.1997. Theo ông Nguyễn Lãnh, con bà Võ Thị Tuyết và cháu nội bà Nguyễn Thị Em, khi phục dựng, gia đình giữ nguyên dáng nhà cũ, từ vách đất đến cách bài trí bên trong, nhằm tái hiện không gian nơi cụ Huỳnh từng sống.

Những năm tháng cuối đời, nguyên quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng đã sống, làm việc và trút hơi thở cuối cùng ngay chính tại căn nhà này ẢNH: HOÀNG SƠN

Mái nhà lợp tranh, những cột gỗ, vách đất và hệ thống cửa gỗ tạo nên dáng vẻ mộc mạc của một ngôi nhà xưa. Bên trong, bộ bàn ghế gỗ cùng không gian thờ tự vẫn được gìn giữ. Bàn thờ cụ Huỳnh đặt chung với không gian thờ gia tiên, trở thành một phần quen thuộc của căn nhà.

Bà Nguyễn Thị Em từng chăm lo bữa ăn cho cụ Huỳnh trong những ngày cụ ở đây. Những câu chuyện bà kể về cụ được con cháu tiếp tục truyền lại qua nhiều thế hệ. Việc nhang khói cho cụ cũng trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình.

Căn nhà được phục dựng theo lối kiến trúc xưa, cách đây gần 30 năm ẢNH: HOÀNG SƠN

Từ căn nhà này, câu chuyện về cụ Huỳnh còn được nối với quê hương nơi cụ sinh ra ở Tiên Phước. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, nhiều năm qua, hai địa phương vẫn duy trì việc thăm viếng. Đến ngày sinh của cụ, đoàn từ Nghĩa Hành về Tiên Phước; đến ngày mất, đoàn từ Tiên Phước trở lại Nghĩa Hành rồi lên núi Thiên Ấn dâng hương.

Mời độc giả cùng nhìn lại căn nhà xưa, nơi lưu giữ những dấu tích và câu chuyện về những ngày cuối đời của cụ Huỳnh Thúc Kháng:

Ngôi nhà được phục dựng theo dáng cũ, giữ lại những nét mộc mạc của căn nhà tranh tre, vách đất trước đây ẢNH: HOÀNG SƠN

Bàn thờ cụ Huỳnh cùng gia tiên được đặt trang trọng ngay chính giữa căn nhà và trên chiếc tủ thờ cao hơn tủ bên cạnh ẢNH: HOÀNG SƠN

Không gian bên trong căn nhà được gia đình gìn giữ theo cách bố trí cũ, với bàn ghế và đồ dùng bằng gỗ ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Nguyễn Lãnh, cháu bà Nguyễn Thị Em, sống trong căn nhà này và hương khói cho tổ tiên, cụ Huỳnh tại không gian riêng bên phải nhà ẢNH: HOÀNG SƠN

Bộ ấm chén đặt trong khay gỗ xưa gợi cho người xem những hoài niệm ẢNH: HOÀNG SƠN

Chiếc gối bằng gỗ nguyên khối là vật dụng giản dị gắn với nguyên quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng trong những ngày cuối đời ẢNH: HOÀNG SƠN

Chiếc nỏ gỗ được treo trên tường nhà ẢNH: HOÀNG SƠN

Cuốn sổ lưu niệm được đặt trên bàn, ở gian giữa đã nhuốm màu thời gian ẢNH: HOÀNG SƠN

Bên cạnh căn nhà, nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng trút hơi thở cuối cùng, khuôn viên còn có nhà trưng bày các hiện vật liên quan đến Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung bộ, trong đó có những hiện vật gốc gắn với cuộc đời và hoạt động của cụ Huỳnh ẢNH: HOÀNG SƠN

Đôi guốc mộc và đèn gió cụ Huỳnh từng dùng để đi kinh lý các tỉnh miền Trung (1946 1947) ẢNH: HOÀNG SƠN

Khăn vấn cụ Huỳnh từng dùng ẢNH: HOÀNG SƠN

Bộ áo dài đen cụ Huỳnh từng mặc ẢNH: HOÀNG SƠN