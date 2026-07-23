Căn nhà treo gần 200 món đồ bếp: Lý do khiến nhiều người bật cười

Hình ảnh về căn nhà ở Tây Ninh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhìn từ xa, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy những chiếc nồi, rổ đủ kích cỡ được treo kín khu vực giếng. Dân mạng cho rằng căn nhà không khác sạp hàng bán đồ gia dụng tại chợ.



Điều đặc biệt dù có số lượng nồi và rổ lớn, chủ nhân vẫn sắp xếp một cách gọn gàng, gia đình dễ dàng tìm kiếm khi sử dụng.

Mẹ của chị Yến có niềm đam mê mua sắm đồ gia dụng ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Ngọc Kim Yến (18 tuổi, quê ở Tây Ninh) cho biết mẹ chị có niềm đam mê mua sắm các sản phẩm gia dụng. Mỗi đợt mua nồi niêu, rổ rá… bà thường chi ra vài triệu đồng để mua. Sau khi lựa chọn, mẹ chị phân loại và sắp xếp gọn gàng, treo thành từng hàng thẳng tắp để dễ tìm kiếm khi sử dụng.

Gia đình chị Yến thường xuyên tổ chức những buổi ăn uống, gặp mặt anh em, họ hàng nên việc có sẵn nhiều nồi niêu, xoong chảo giúp công việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn.

Trước thắc mắc của dân mạng về việc những vật dụng nhà bếp ít sử dụng có thể bị bám bụi, cũ kỹ, chị Yến cho biết gia đình thường tổng vệ sinh khoảng 3 lần mỗi năm. Mỗi lần như vậy, hàng trăm chiếc nồi, rổ cùng các vật dụng khác đều được lấy xuống để lau chùi, vệ sinh sạch sẽ.

Clip về căn nhà của chị Yến đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội

Đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng ẢNH: NVCC

"Không gian bếp nhà mình khá rộng nên có thể thoải mái sắp xếp nhiều đồ dùng phục vụ việc nấu nướng. Mẹ mình vốn rất quý đồ gia dụng nên dù có những món đã mua từ nhiều năm trước, hầu hết vẫn còn mới", chị Yến chia sẻ.

Cũng theo chị Yến, mẹ chị luôn quan niệm đồ đã mua thì phải sử dụng, không vì thấy có quá nhiều mà bỏ đi, gây lãng phí. Vì mua sắm với số lượng lớn nên khi nhà có đám tiệc đông người, gia đình chị Yến không phải đi mượn nhà hàng xóm.

Không chỉ gia đình chị Yến, nhiều gia đình trong khu vực cũng có thói quen mua sắm các vật dụng gia dụng với số lượng lớn. Chị Yến cho biết bản thân cảm thấy vui khi đọc những bình luận hài hước của dân mạng, nhiều người còn ngỡ khu vực treo đồ trong nhà chị là một sạp bán đồ gia dụng ngoài chợ.