Vợ chồng miền Tây lưu giữ ký ức qua những 'căn nhà thu nhỏ'

Các clip ghi lại quá trình làm mô hình của vợ chồng miền Tây - anh Trần Vũ Trường (31 tuổi) và vợ là chị Võ Thị Nha (28 tuổi), sống tại xã Nguyễn Việt Khái (Cà Mau), thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, có video đạt gần 16 triệu lượt xem.

Những mô hình nhà thu nhỏ đậm chất miền Tây của vợ chồng anh Trường nhận được hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Làm mô hình để giữ lại một phần ký ức

Trên trang cá nhân mang tên "Trường Mô Hình 69", vợ chồng anh Trường thường xuyên chia sẻ quá trình tạo nên những căn nhà mô hình từ các vật liệu rất bình dị như nhựa Formex, que gỗ, đũa tre, thùng carton, vỏ lon bia hay những mảnh vật liệu đã qua sử dụng.

Dưới đôi bàn tay khéo léo của hai vợ chồng, những vật liệu tưởng chừng bỏ đi dần trở thành những căn nhà mái lá, hàng rào tre, chiếc cầu nhỏ, sân đất, giếng nước... mang phong cách miền Tây.

Điều đặc biệt là phần lớn sản phẩm đều được làm theo yêu cầu của khách hàng. Có người gửi một tấm ảnh cũ đã ngả màu. Có người chỉ nhớ mang máng căn nhà thời thơ ấu và kể lại bằng ký ức. Từ những mẩu chuyện ấy, anh Trường cùng vợ cố gắng tái hiện từng chi tiết nhỏ nhất.

"Mới đây có một chị khách đang sống ở nước ngoài chỉ còn duy nhất bức ảnh căn nhà cũ. Chị muốn làm lại để tặng ba mẹ ở Vĩnh Long. Mình phải quan sát rất kỹ từng góc ảnh rồi hỏi thêm chị về những chi tiết còn nhớ. Khi hoàn thành, chị nói mô hình giống hơn 90% căn nhà ngày trước. Nghe vậy mình rất vui", anh Trường kể.

Sau khi trở về quê Cà Mau, hai vợ chồng dành toàn bộ thời gian theo đuổi công việc làm mô hình ẢNH: NVCC

Chính những câu chuyện phía sau mỗi đơn đặt hàng khiến công việc của hai vợ chồng không đơn thuần là làm mô hình, mà giống như lưu giữ ký ức cho người khác.

Bên dưới các video, nhiều người để lại bình luận kể về căn nhà tuổi thơ của mình, bày tỏ mong muốn một ngày nào đó cũng được nhìn thấy ngôi nhà cũ được tái hiện thu nhỏ.

Bỏ phố về quê theo đuổi đam mê

Hành trình này bắt đầu từ năm 2022, khi vợ chồng anh Trường còn là công nhân tại một công ty bao bì ở Đồng Nai. Sau giờ làm, thấy những video làm mô hình trên mạng xã hội, anh Trường tò mò mua vật liệu về thử sức.

"Căn nhà đầu tiên mình làm còn rất thô, không cứng cáp nhưng lúc ấy vui lắm, cầm đi khoe khắp nơi. Sau đó, tối nào hai vợ chồng cũng tranh thủ về phòng trọ để cùng mày mò làm tiếp", anh nhớ lại.

Qua từng sản phẩm, kỹ năng của hai vợ chồng ngày càng tiến bộ. Những căn nhà ngày một chi tiết và chân thật hơn. Khi đăng video lên mạng xã hội, họ bất ngờ nhận được nhiều lời khen và những đơn đặt hàng đầu tiên.

Năm 2025, sau gần 6 năm làm công nhân, anh Trường và chị Nha quyết định trở về quê Cà Mau để toàn tâm theo đuổi công việc làm mô hình. Hiện hai vợ chồng có con trai 3 tuổi. "Ở quê, mình vừa được ở gần cha mẹ, vừa chủ động thời gian chăm con. Điều hạnh phúc nhất là công việc mình yêu thích cũng đủ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình", chị Nha chia sẻ.

Có mô hình chỉ mất khoảng 1 tuần để hoàn thành, nhưng cũng có những công trình lớn phải làm liên tục suốt 1 - 2 tháng. Với những mô hình phức tạp, chị Nha phụ trách nhiều công đoạn như cắt vật liệu, sơn màu, hoàn thiện chi tiết. Những mô hình nhỏ hơn, chị cũng có thể tự thực hiện từ đầu đến cuối.

Mỗi căn nhà đều được thực hiện tỉ mỉ từ những vật liệu giản dị để lưu giữ ký ức của khách hàng ẢNH: NVCC

Mỗi căn nhà đều có một câu chuyện

Điều khiến anh Trường xúc động nhất không phải những video đạt hàng triệu lượt xem, mà là phản hồi của khách hàng sau khi nhận sản phẩm. "Có người nói ba mẹ họ đã khóc khi nhìn thấy căn nhà cũ được dựng lại. Có người bảo cả gia đình ngồi ngắm mô hình rồi kể cho con cháu nghe những câu chuyện ngày xưa. Những lúc như vậy mình thấy công việc của mình thật sự có ý nghĩa", anh tâm sự.

Nhờ sự ủng hộ của cộng đồng mạng, công việc làm mô hình ngày càng ổn định hơn. Nhưng với vợ chồng anh, điều đáng quý nhất vẫn là được sống bằng đam mê và được góp phần lưu giữ những ký ức đẹp của nhiều gia đình.

Anh Trường cho biết sẽ tiếp tục sáng tạo thêm nhiều mô hình về làng quê Việt Nam, bởi mỗi căn nhà đều chứa đựng một câu chuyện, một tuổi thơ và một miền ký ức không thể thay thế. "Tụi mình chỉ mong làm thật tốt từng sản phẩm. Nếu nhìn vào một căn nhà nhỏ mà ai đó nhớ về quê hương, nhớ ông bà hay cha mẹ thì đó là niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng", anh cười.



