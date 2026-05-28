Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Gian bếp, mẹt tre đậm chất miền Tây của gia đình người Việt ở Mỹ

Dương Lan
Dương Lan
28/05/2026 11:44 GMT+7

Một gia đình người Việt ở Mỹ đã dành ra một khoản kinh phí không nhỏ, mang từng chiếc mẹt tre, rổ rá từ quê nhà sang để dựng một gian bếp đậm chất miền Tây giúp người mẹ vơi đi nỗi nhớ quê.

Gian bếp của chị Võ Thị Ngọc Loan (37 tuổi, ở miền Bắc California, Mỹ) với những vật liệu quen thuộc, được bày biện giống góc bếp ngoài trời dân giã. Khu vực này có hàng rào lưới thép, mái tôn đơn giản. Trên tường treo nhiều dụng cụ nấu ăn như chảo, nồi cùng các vật dụng bằng tre đan thủ công. Ngoài ra, người phụ nữ quê gốc Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) còn treo 2 chiếc mẹt tre nổi bật cùng các loại gia vi hành tỏi... nấu các món bình dân của Việt Nam.

Ngỡ ngàng gian bếp củi, mẹt tre đậm chất miền Tây của gia đình người Việt ở Mỹ - Ảnh 1.

Gian bếp đậm chất miền Tây của gia đình người Việt ở Mỹ

ẢNH: NVCC

Ngỡ ngàng gian bếp củi, mẹt tre đậm chất miền Tây của gia đình người Việt ở Mỹ - Ảnh 2.

Thiết kế và xây dựng gian bếp miền Tây ở Mỹ là điều mà gia đình chị Loan mong muốn

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Loan cho biết mẹ chị là người phụ nữ rất yêu thích nấu ăn và luôn gắn bó với những món ăn miền Tây. Dù đã sang Mỹ sinh sống, bà vẫn luôn nhớ về gian bếp quê nhà với những bữa cơm giản dị, những món ăn dân giã gợi nhắc ký ức tuổi thơ. Chính vì vậy, chị Loan và chồng đã nảy ra ý tưởng xây dựng một khu bếp ngoài sân ngay trong khuôn viên nhà.

Đây là nơi để mẹ chị Loan thỏa niềm đam mê nấu nướng và giúp bà vơi đi nỗi nhớ quê hương khi sống xa xứ.

Ngỡ ngàng gian bếp củi, mẹt tre đậm chất miền Tây của gia đình người Việt ở Mỹ - Ảnh 4.

Mẹ chị Loan thoải mái nấu các món miền Tây ở căn bếp đặc biệt

ẢNH: NVCC

Gian bếp miền Tây đặc biệt này cũng trở thành nơi gắn kết các thành viên trong gia đình. Vào dịp sum họp, cả nhà quây quần bên nhau nấu ăn, thưởng thức các món quê nhà. Với chị Loan, đây là nơi không chỉ lưu giữ hương vị quê hương mà còn góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống cho thế hệ con cháu sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Ngỡ ngàng gian bếp củi, mẹt tre đậm chất miền Tây của gia đình người Việt ở Mỹ - Ảnh 5.

Không chỉ gian bếp, nơi rửa chén cũng được dân mạng nhận xét rất... miền Tây

ẢNH: NVCC

Chị Loan cho biết, việc tìm kiếm vật liệu để dựng gian bếp miền Tây tại Mỹ không quá khó. Tuy nhiên, chi phí nhân công tại đây khá đắt đỏ nên gia đình phải đầu tư một khoản không nhỏ để hoàn thiện không gian như mong muốn. Các vật dụng trong bếp, một phần được chị mang từ Việt Nam sang, phần còn lại đặt mua hoặc đóng kiện vận chuyển qua Mỹ. Dù đã được xây dựng một thời gian, nhưng gần đây mới được nhiều người biết đến và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngỡ ngàng gian bếp củi, mẹt tre đậm chất miền Tây của gia đình người Việt ở Mỹ - Ảnh 6.

Chị Loan treo thêm hành, tỏi... trong khu bếp

ẢNH: NVCC

Ngỡ ngàng gian bếp củi, mẹt tre đậm chất miền Tây của gia đình người Việt ở Mỹ - Ảnh 7.

Gia đình nhỏ của chị Loan

ẢNH: NVCC

Chị Loan kết hôn và được chồng bảo lãnh qua Mỹ từ năm 2013. Chợ người Việt cách xa nhà chị nên mỗi lần đi chợ mất hơn 3 tiếng. 

"Khi nấu những món ăn Việt Nam, mình đem qua mời hàng xóm, bạn bè người Mỹ của gia đình, lần nào ăn mọi người cũng tấm tắc khen ngon. Những ngày đầu đến Mỹ mình luôn thèm các món Việt Nam. Sau này khi được mẹ nấu các món ngon ngay trong gian bếp đậm chất miền Tây, mình tìm lại được sự gần gũi, quen thuộc như sống ở quê nhà", chị Loan bày tỏ.

Tin liên quan

Nữ doanh nhân gốc Việt ở Mỹ: Từ 300 USD 'dằn túi' đến hành trình truyền cảm hứng

Nữ doanh nhân gốc Việt ở Mỹ: Từ 300 USD 'dằn túi' đến hành trình truyền cảm hứng

Từng sang Mỹ với 300 USD, làm nail, bán hàng để mưu sinh, Cathy Trịnh đã vượt rào cản ngôn ngữ, tài chính để trở thành giảng viên, CEO và người truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt.

Cô gái Việt chơi hạc cầm tại Mỹ: Hành trình khổ luyện, từng bật máu đầu ngón tay

Người Việt ở Mỹ lần đầu 'tác nghiệp' tại trận derby 'nóng' nhất Texas

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Món Ăn Việt Nam Người Việt Ở Mỹ gian bếp miền Tây hương vị quê hương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận