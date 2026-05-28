Gian bếp, mẹt tre đậm chất miền Tây của gia đình người Việt ở Mỹ

Gian bếp của chị Võ Thị Ngọc Loan (37 tuổi, ở miền Bắc California, Mỹ) với những vật liệu quen thuộc, được bày biện giống góc bếp ngoài trời dân giã. Khu vực này có hàng rào lưới thép, mái tôn đơn giản. Trên tường treo nhiều dụng cụ nấu ăn như chảo, nồi cùng các vật dụng bằng tre đan thủ công. Ngoài ra, người phụ nữ quê gốc Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) còn treo 2 chiếc mẹt tre nổi bật cùng các loại gia vi hành tỏi... nấu các món bình dân của Việt Nam.



Gian bếp đậm chất miền Tây của gia đình người Việt ở Mỹ ẢNH: NVCC

Thiết kế và xây dựng gian bếp miền Tây ở Mỹ là điều mà gia đình chị Loan mong muốn ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Loan cho biết mẹ chị là người phụ nữ rất yêu thích nấu ăn và luôn gắn bó với những món ăn miền Tây. Dù đã sang Mỹ sinh sống, bà vẫn luôn nhớ về gian bếp quê nhà với những bữa cơm giản dị, những món ăn dân giã gợi nhắc ký ức tuổi thơ. Chính vì vậy, chị Loan và chồng đã nảy ra ý tưởng xây dựng một khu bếp ngoài sân ngay trong khuôn viên nhà.

Đây là nơi để mẹ chị Loan thỏa niềm đam mê nấu nướng và giúp bà vơi đi nỗi nhớ quê hương khi sống xa xứ.

Mẹ chị Loan thoải mái nấu các món miền Tây ở căn bếp đặc biệt ẢNH: NVCC

Gian bếp miền Tây đặc biệt này cũng trở thành nơi gắn kết các thành viên trong gia đình. Vào dịp sum họp, cả nhà quây quần bên nhau nấu ăn, thưởng thức các món quê nhà. Với chị Loan, đây là nơi không chỉ lưu giữ hương vị quê hương mà còn góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống cho thế hệ con cháu sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Không chỉ gian bếp, nơi rửa chén cũng được dân mạng nhận xét rất... miền Tây ẢNH: NVCC

Chị Loan cho biết, việc tìm kiếm vật liệu để dựng gian bếp miền Tây tại Mỹ không quá khó. Tuy nhiên, chi phí nhân công tại đây khá đắt đỏ nên gia đình phải đầu tư một khoản không nhỏ để hoàn thiện không gian như mong muốn. Các vật dụng trong bếp, một phần được chị mang từ Việt Nam sang, phần còn lại đặt mua hoặc đóng kiện vận chuyển qua Mỹ. Dù đã được xây dựng một thời gian, nhưng gần đây mới được nhiều người biết đến và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Chị Loan treo thêm hành, tỏi... trong khu bếp ẢNH: NVCC

Gia đình nhỏ của chị Loan ẢNH: NVCC

Chị Loan kết hôn và được chồng bảo lãnh qua Mỹ từ năm 2013. Chợ người Việt cách xa nhà chị nên mỗi lần đi chợ mất hơn 3 tiếng.

"Khi nấu những món ăn Việt Nam, mình đem qua mời hàng xóm, bạn bè người Mỹ của gia đình, lần nào ăn mọi người cũng tấm tắc khen ngon. Những ngày đầu đến Mỹ mình luôn thèm các món Việt Nam. Sau này khi được mẹ nấu các món ngon ngay trong gian bếp đậm chất miền Tây, mình tìm lại được sự gần gũi, quen thuộc như sống ở quê nhà", chị Loan bày tỏ.