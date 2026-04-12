Cô gái Việt chơi hạc cầm tại Mỹ: Hành trình khổ luyện, từng bật máu đầu ngón tay

Sau chuyến đi châu Âu đó, Nguyễn Thùy Dương chọn theo đuổi hạc cầm - một nhạc cụ còn khá xa lạ tại Việt Nam. Đằng sau những thanh âm trong trẻo là hành trình nhiều năm kiên trì, có những ngày tập luyện đến bật máu đầu ngón tay của cô gái Việt chơi hạc cầm để chạm đến sân khấu giao hưởng và giảng đường âm nhạc tại Mỹ.

Bén duyên với hạc cầm: Khoảnh khắc định hình cả hành trình âm nhạc

Giữa dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, nơi những âm thanh trầm hùng thường chiếm lĩnh không gian thì hình ảnh một cô gái trẻ trong chiếc váy trắng, nhẹ nhàng lướt tay trên cây đàn harp mang lại cảm giác vừa mong manh vừa đầy nội lực. Nguyễn Thùy Dương - nghệ sĩ harp (hạc cầm) rất trẻ tại Việt Nam mà số lượng có lẽ không quá số ngón trên một bàn tay, đã bước vào hành trình ấy từ một cơ duyên tưởng chừng rất giản dị: những hình ảnh, âm thanh mà Dương được thưởng thức trong chuyến công tác châu Âu cùng với mẹ.

Cô gái Việt chơi hạc cầm, song tấu cùng một sinh viên ngành piano ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Dù trong gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật nhưng từ nhỏ, Dương đã bộc lộ tình yêu đặc biệt với âm nhạc. "Dù chơi violon từ 5 tuổi nhưng sau đó con bé lại thích theo đuổi thêm bộ môn đàn tam thập lục. Bỗng một ngày, con bé quay ngoắt sang bộ môn đàn harp lạ lẫm mà cháu đã … thầm yêu trộm nhớ từ lâu và rồi nhất định đòi đi học bằng được", chị Đặng Tuyết Anh, mẹ của Thùy Dương nhớ lại.

Với nhiều người, đó có thể chỉ là một sở thích bồng bột thoáng qua. Nhưng với Thùy Dương, đó là điểm khởi đầu của một hành trình đầy thử thách phía trước.

Thùy Dương trình diễn bài Bèo dạt mây trôi trong buổi biểu diễn đàn harp ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Hè năm 2019, khi chuẩn bị lên lớp 8, độ tuổi mà nhiều bạn bè của mình còn đang làm quen với những thay đổi của tuổi teen mới lớn thì Thùy Dương rời Hà Nội, một mình vào TP.HCM để theo học đàn harp với NSƯT Mai Ý Nhi, giảng viên Nhạc viện TP.HCM. Không có gia đình bên cạnh, cô bé phải ở nhờ nhà người quen, bắt đầu những buổi học đầu tiên với một nhạc cụ còn rất xa lạ tại Việt Nam và có lẽ bây giờ cũng không nhiều người biết đến.

Nghệ sĩ Thùy Dương trong buổi biểu diễn "Là con gái để tỏa sáng" cách đây không lâu ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Hết mùa hè, Thùy Dương quay lại Hà Nội tiếp tục việc học văn hóa, đồng thời thuyết phục cô giáo duy trì việc học harp từ xa. Cứ vài tháng, em lại bay vào TP.HCM để có những buổi học trực tiếp hiếm hoi. Trong khi nhiều bạn cùng trang lứa còn chưa xác định rõ đam mê thì Thùy Dương đã sớm bước vào một guồng quay khắc nghiệt của sự kỷ luật và kiên trì trên con đường âm nhạc theo định hướng chuyên nghiệp.

Thời gian đó, gia đình chỉ biết ở Hà Nội có một gia đình sở hữu được một cây đàn harp cỡ nhỏ và Thùy Dương đã được mẹ đưa đến để xin "tận hưởng" bằng mắt, bằng tay. Cơ duyên đặc biệt đến sau đó khi cô bé được tạo điều kiện luyện tập trên cây đàn harp của dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mà theo Thùy Dương đó là thời khắc "đàn chọn người" bởi em chưa thể có nhạc cụ riêng.

Bạn bè của nữ nghệ sĩ đến thưởng thức và lắng nghe tiếng đàn của Thùy Dươong ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Đằng sau những âm thanh trong trẻo ấy là những đánh đổi không dễ dàng. Cô gái trẻ này đã có chia sẻ về những buổi tập đến bật máu ở trên đầu các ngón tay do chưa nắm vững kỹ thuật tập và cách giữ gìn đôi tay.

Nhưng chính sự bền bỉ ấy đã mở ra bước ngoặt quan trọng. Nhạc trưởng Honna Tetsuji - Giám đốc âm nhạc và chỉ huy chính của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam kể từ năm 2009 - đã phát hiện năng khiếu của Thùy Dương và trao cho em cơ hội ngồi cùng dàn nhạc trong chương trình hòa nhạc lớn "We return" - buổi biểu diễn đánh dấu sự trở lại sau đại dịch Covid-19 của cả ba dàn nhạc lớn ở Việt Nam.

Từ một vị trí khiêm tốn, từng bước, Thùy Dương khẳng định năng lực của mình. Những buổi tập kéo dài, những lần đau rớm máu đầu ngón tay đã đổi lại cơ hội được biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam, điều luôn là giấc mơ của nhiều sinh viên âm nhạc.

Chỉ sau hơn một năm gắn bó với harp, Dương đã có lần đầu tiên ngồi chính thức trong dàn nhạc, tại chính phòng hòa nhạc nơi em từng mơ ước. "Một ngày nào đó con sẽ ngồi trên sân khấu này" cô gái trẻ từng nói với mẹ. Và rồi, lời nói đầy quyết tâm ấy đã trở thành hiện thực.

Thùy Dương trong một buổi biểu diễn tại Mỹ ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Năm 2021 Thùy Dương chính thức theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp của mình khi quay trở lại TP.HCM để theo học tại Nhạc viện TP.HCM cùng với một số ít sinh viên trong chuyên ngành hạc cầm này. Thùy Dương đạt thủ khoa trong kỳ thi đầu vào của khoa Nhạc cụ phương Tây và sau đó là người đầu tiên theo đuổi con đường học bộ môn đàn harp chuyên nghiệp của Hà Nội.

Mang theo giấc mơ Việt ra thế giới

Năm 2024, Nguyễn Thùy Dương tiếp tục mở ra một chương mới trong hành trình "dùi mài kinh sử" âm nhạc của mình khi nhận học bổng của trường Âm nhạc - Trường đại học Bắc Texas (University of North Texas), một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc uy tín tại Mỹ. Một lần nữa, cô gái Hà thành rời xa gia đình, lần này là vượt tận nửa vòng trái đất, để theo đuổi cây đàn harp - bộ môn vốn đã kén người học nay lại càng thử thách hơn trong môi trường quốc tế.

Tại thành phố Denton (bang Texas), khoa đàn harp có số lượng sinh viên rất hạn chế, chỉ hơn 10 bạn và Thùy Dương hiện đang là sinh viên quốc tế duy nhất theo học bộ môn này. Điều đó đồng nghĩa với việc em không chỉ học để phát triển bản thân mà còn mang theo một phần hình ảnh âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Thùy Dương cùng mẹ tại một buổi biểu diễn đàn harp ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Những ngày đầu nơi xứ người không hề dễ dàng. Lịch học dày đặc, cường độ luyện tập cao và không chỉ là thử thách chuyên môn, đó còn là hành trình vượt qua nỗi cô đơn. Lần đầu sống cách xa gia đình ở một đất nước xa xôi, cảm giác nhớ nhà luôn thường trực. Những món ăn Hà Nội giản dị, những buổi tụ tập bạn bè nơi vỉa hè trở thành ký ức khiến cô gái trẻ "nhớ quay quắt". Nhưng cũng chính trong những khoảng lặng ấy, Dương học cách tự lập, trưởng thành và kiên định với lựa chọn của mình.

Âm nhạc trở thành điểm tựa và giúp em quên đi nỗi nhớ nhà. Trong môi trường học thuật chuyên nghiệp, Thùy Dương có cơ hội tiếp cận với nhiều phong cách biểu diễn, kỹ thuật nâng cao và các nghệ sĩ quốc tế. Đây không chỉ là nơi rèn luyện kỹ năng mà còn giúp em định hình rõ ràng hơn nữa con đường dài âm nhạc dài phía trước.

Hiện nay, Thùy Dương là khách mời quen thuộc của dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam, đã được tham gia cùng dàn nhạc trong nhiều chương trình biểu diễn trong nước và quốc tế. Cô gái trẻ cũng đã có cơ hội biểu diễn cùng nhà hát Giao hưởng - nhạc - vũ kịch TP.HCM (HBSO) giúp bản thân làm quen nhiều hơn với sân khấu lớn.

Trong một buổi biểu diễn báo cáo vào cuối tháng 3 tại trường UNT, hình ảnh cô gái trẻ trong chiếc váy đỏ, tập trung cao độ bên cây đàn harp độc tấu đã để lại ấn tượng mạnh. Những ngón tay mềm mại nhưng dứt khoát lướt trên dây đàn, tạo nên những thanh âm trong trẻo, dẫn dắt khán giả vào một không gian giàu cảm xúc. Đó không chỉ là một màn trình diễn mà là kết quả của hàng trăm ngàn giờ luyện tập thầm lặng.

Tác giả tặng hoa chúc mừng cho nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thùy Dương sau buổi biểu diễn tại trường đại học UNT ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Cảm xúc dâng trào nhất là khi bài hát Bèo dạt mây trôi được Thùy Dương vừa vuốt đàn vừa hát rất trong trẻo, mang âm nhạc truyền thống của dân tộc đến từng khán giả để cùng nhau "thẩm thấu" một góc nhỏ Việt Nam trong khán phòng.

Nhìn lại hành trình của mình, Dương từng chia sẻ rằng harp đã mang đến cho em nhiều hơn cả một niềm đam mê. Đó là cơ hội được đứng trên những sân khấu lớn, được làm việc cùng những nghệ sĩ chuyên nghiệp và sống với giấc mơ của chính mình.

Trong năm nay, Thùy Dương sẽ cùng các sinh viên đàn harp của Trường đại học Bắc Texas (UNT) biểu diễn trong sự kiện World Harp Congress tại Canada vào tháng 7, sau đó là các cuộc thi âm nhạc quốc tế để tích lũy thêm kinh nghiệm. Khi được hỏi về ước mơ của mình, em cho biết dự định sẽ tiếp tục theo học bậc thạc sĩ tại châu Âu nhưng hơn hết, điều cô gái trẻ mong muốn là ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm đến harp - một nhạc cụ còn khá xa lạ nhưng sở hữu vẻ đẹp âm thanh đặc biệt.

"Em hy vọng harp sẽ không còn là một nhạc cụ hiếm ở Việt Nam nữa. Nếu có thêm nhiều người chơi, nhiều người nghe thì âm nhạc cổ điển sẽ gần gũi hơn với công chúng" Dương chia sẻ.

Từ một cô bé "phải lòng" cây đàn qua chuyến đi ngắn ngủi mà nhiều định mệnh đến châu Âu đến một nghệ sĩ trẻ đang từng bước khẳng định mình trên sân khấu quốc tế, hành trình của cô gái Việt chơi hạc cầm là minh chứng cho sức mạnh của đam mê, sự kiên trì và dám đi đến cùng với lựa chọn của mình.