Hành trình của cậu bé chăn bò 'mang thế giới về quê hương'

Sau Hành trình của cậu bé chăn bò làm việc trên những con tàu du lịch quốc tế, đi qua nhiều quốc gia, Trương Văn Cảnh (28 tuổi) có lựa chọn khác: trở về quê hương, mang giáo dục trải nghiệm, kỹ năng mềm và môi trường quốc tế đến gần hơn với trẻ em nông thôn.

Ký ức đầu tiên về 'một thế giới khác'

Sinh ra tại vùng quê nghèo ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng), Trương Văn Cảnh có tuổi thơ nghèo khó với những bữa cơm chỉ có mắm, cơm trộn khoai, sắn. Những quyển sách cũ xin lại từ anh chị là hành trang đến trường của cậu bé ngày ấy.

Trương Văn Cảnh mang giáo dục trải nghiệm, kỹ năng mềm và môi trường quốc tế đến gần hơn với trẻ em nông thôn Việt Nam ẢNH: NVCC

Tuổi thơ của Cảnh gắn liền với những cánh đồng quê, với những buổi chăn bò giữa trưa nắng và những con đường làng tối mịt không ánh điện. Từ đó, có một giấc mơ âm thầm thành hình: được bước ra thế giới rộng lớn.

Năm lớp 4, lần đầu tiên nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan cố đô Huế. Đó là chuyến đi khiến Cảnh "nhớ suốt đời", khi lần đầu tiên qua đèo Hải Vân, nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố phía xa, thấy những con phố đông đúc mà ở quê nghèo chưa từng thấy…

Từ nhỏ, cơ hội học tiếng Anh với Cảnh gần như bằng 0. Tiếng Anh trong trường học chỉ là những bài học khô khan trên sách vở, chưa bao giờ cậu được nghe người bản xứ nói chuyện thật sự.

Nhưng đến hè năm lớp 9, Cảnh bắt đầu nhận ra rằng nếu không bước ra ngoài, cuộc sống của mình sẽ mãi chỉ quanh quẩn nơi làng quê nghèo ấy.

Trương Văn Cảnh bên chiếc tàu du lịch lớn nhất thế giới có trụ sở tại Miami (Mỹ) ẢNH: NVCC

Và rồi một quyết định đã thay đổi cuộc đời cậu. Sau khi kết thúc năm học lớp 9, Cảnh đạp chiếc xe đạp cũ từ Bình Đào ra Hội An, quãng đường mất gần 4 tiếng đồng hồ, chỉ để tìm kiếm những điều mới mẻ cho tương lai của mình.

Những ngày nghỉ hè này, công việc đầu tiên của Cảnh là phụ giúp làm bánh đậu xanh. Một ngày bắt đầu từ 4 giờ và kết thúc lúc 16 giờ với mức lương chỉ 30.000 đồng/ngày. Mỗi cuối tuần, Cảnh lại đạp xe từ Hội An về quê, đầu tuần quay ra lại để làm việc.

Những năm lớp 10, lớp 11, mùa hè của Cảnh cũng không có khái niệm nghỉ ngơi. Hết làm ở quán cơm gà, phụ việc quán ăn, rồi đến rửa xe. Có dịp tết năm lớp 11, cậu làm việc liên tục từ sáng đến gần nửa đêm, 14 -15 tiếng mỗi ngày... "Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ mình khổ. Mình chỉ nghĩ rằng mình cần phải cố gắng", anh kể.

Sau khi học xong lớp 12, biến cố lớn ập đến khi ba của Cảnh mắc bệnh hiểm nghèo. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ. Anh trai cũng phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình.

Cảnh lúc ấy gần như từ bỏ ý định học tiếp. Cảnh theo các đội phụ hồ ở thành phố Đà Nẵng. Nhưng sức khỏe không cho phép theo đuổi công việc nặng nhọc quá lâu.

Sau đó, Cảnh chuyển sang bán cà phê, giữ xe ở các quán tại Đà Nẵng. Chính trong khoảng thời gian đó, Cảnh nhận ra một điều quan trọng: nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc đời mình sẽ mãi không thay đổi.

Những đứa trẻ được trải nghiệm thực tế ẢNH: NVCC

Và từ đó, hành trình học tập thực sự bắt đầu. Cảnh quyết định học tiếng Anh nghiêm túc hơn và chọn theo đuổi ngành quản trị khách sạn – du lịch, lĩnh vực mà cảm thấy thuộc về mình.

3 năm đại học của anh trôi qua trong guồng quay gần như không nghỉ. Nhưng chính khách sạn là nơi mở ra cho Cảnh một cánh cửa mới.

Sau 5 năm đi qua nhiều nước trên thế giới, điểm cuối cùng Cảnh chọn dừng chân là quê hương mình ẢNH: NVCC

Cảnh tự làm "tour guide miễn phí" cho khách quốc tế quanh Đà Nẵng – Hội An. Anh chủ động bắt chuyện với người nước ngoài quanh khách sạn, chỉ với mong muốn được... luyện tiếng Anh. "Mình nói với họ rằng chỉ cần nói chuyện với mình thôi, mình sẽ chở họ đi khám phá địa phương", Cảnh cười hiền.

Chính sự chủ động ấy đã giúp chàng trai quê xứ Quảng cải thiện ngoại ngữ nhanh chóng và nuôi lớn giấc mơ ra thế giới.

Những đứa trẻ trải nghiệm đan chiếu ở làng Thạch Tân (phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) ẢNH: NVCC

Qua những cuộc trò chuyện với du khách nước ngoài, Cảnh biết đến ngành tàu du lịch quốc tế – nơi người ta có thể vừa làm việc vừa đi vòng quanh thế giới.

Cảnh không ngừng trau dồi tiếng Anh, kỹ năng nghề nghiệp để chuẩn bị ứng tuyển vào Royal Caribbean - một trong những hãng tàu du lịch lớn nhất thế giới có trụ sở tại Miami (Mỹ).

Sau nhiều vòng phỏng vấn đầy thử thách, Cảnh chính thức nhận được visa Mỹ năm 2019, chỉ 3 tháng sau khi tốt nghiệp đại học.

Nhưng rồi Covid-19 ập đến, chuyến bay bị hủy. Ngành du lịch đóng băng. Mọi kế hoạch tưởng chừng sụp đổ hoàn toàn.

Sau nhiều năm ấp ủ, Vantastic Vietnam JSC ra đời với mục đích mang giáo dục trải nghiệm, kỹ năng mềm cho trẻ em ẢNH: NVCC

Nhưng Cảnh không từ bỏ. Anh tiếp tục nộp hồ sơ vào các công ty nước ngoài và sau đó trúng tuyển vào Concentrix Malaysia, làm việc cho dự án YouTube tại Kuala Lumpur. Đó là hành trình nước ngoài đầu tiên trong đời Cảnh.

Sau 1,5 năm tại Malaysia, hồ sơ của anh với công ty tàu biển Mỹ được kích hoạt trở lại. Hành trình mới bắt đầu trên con tàu Voyager of the Seas. Điểm đến đầu tiên là Mỹ, kế đến là Canada, Puerto Rico, Mexico, Bahamas và hàng loạt quốc gia vùng Caribbean. Trong 4 năm tiếp theo, Cảnh đi qua Mỹ, Hawaii, Vanuatu, Úc, New Zealand…

Hành trình của cậu bé chăn bò: Càng đi xa, càng muốn quay về

Sau 5 năm sống và làm việc ở nước ngoài, Cảnh nhận ra một điều đặc biệt là càng đi xa, càng muốn trở về quê hương.

Năm 2025, Cảnh có một hành trình dài 40 ngày chạy xe máy vòng quanh Việt Nam. Chuyến đi ấy Cảnh nhận ra vẻ đẹp của đất nước mình không hề thua kém bất cứ nơi nào trên thế giới. Đến tháng 2.2026, Cảnh quyết định hồi hương để bắt đầu hành trình mới tại thành phố Đà Nẵng: khởi nghiệp giáo dục với mục tiêu mang thế giới về cho trẻ em quê nhà.

Sau tất cả những chuyến đi vòng quanh thế giới, điều Trương Văn Cảnh muốn làm nhất là mang những trải nghiệm tốt đẹp của thế giới quay về cho chính quê hương mình ẢNH: NVCC

Sau nhiều năm ấp ủ, Vantastic Vietnam JSC ra đời. "Tôi từng là một đứa trẻ thiếu kỹ năng mềm, thiếu môi trường phát triển, từng trải qua khoảng thời gian trầm cảm và tự ti. Nên hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác của những đứa trẻ ở nông thôn khi không có cơ hội tiếp cận thế giới bên ngoài", Cảnh trải lòng.

Vantastic Edu được xây dựng theo mô hình "du lịch giáo dục trải nghiệm", nơi trẻ em học qua thực tế thay vì chỉ ngồi trong lớp học. Ở đó, các em được học kỹ năng mềm, tư duy phản biện, khả năng giao tiếp, được tiếp xúc với tình nguyện viên quốc tế, được học tiếng Anh qua trải nghiệm thực tế tại bảo tàng, di tích, thiên nhiên.

"Mỗi đứa trẻ tích cực sẽ là một hạt mầm cho xã hội. Một đứa trẻ lớn lên với kiến thức tích cực, hiểu văn hóa và lịch sử dân tộc sẽ trở thành một hạt mầm tốt cho xã hội. Đó cũng là lý do Vantastic Edu không chỉ dạy ngôn ngữ hay kỹ năng mềm, mà còn đưa trẻ em đến gần hơn với thiên nhiên, lịch sử và con người Việt Nam", Cảnh tâm sự.