Từ căn bếp nhỏ của gia đình làm nông đến các clip triệu view

Sau quãng thời gian đi học và làm việc xa nhà, chị Dương Thị Tuyết (25 tuổi, ở P.Phong Quảng, TP.Huế) quyết định trở về quê nghỉ ngơi. Trở lại với căn bếp nhỏ của mẹ, với những bữa cơm quê đượm mùi khói bếp, chị tìm thấy sự bình yên hiếm có. Chỉ cần chị buột miệng thèm một món gì đó, ba mẹ liền ra vườn, đi chợ, chuẩn bị từ mớ rau, con cá, làm nên những món quê quen thuộc.

Hạnh phúc từ điều bình dị

Chị Dương Thị Tuyết cho biết trước đây chị làm việc tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, khoảng 4 tháng nay, chị quyết định về quê sống cùng ba mẹ, làm công việc tự do để có thêm thu nhập.

Vợ chồng bà Thu chụp hình kỷ niệm trong ngày con gái út tốt nghiệp đại học

Trở về quê, chị Tuyết muốn lưu lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình như một bộ sưu tập ảnh dành cho người thân. Trong những thước phim ấy, ba lặng lẽ cạo gừng làm mứt, làm ruộng; mẹ đi chợ, nấu nướng. Ba mẹ lúc nào cũng nở nụ cười hiền, dành cho con cái ánh mắt trìu mến.

Gia đình chị Tuyết có 5 anh em gồm 2 trai, 3 gái. Ba mẹ chị nên duyên vợ chồng hơn 30 năm, đến nay vẫn xưng hô với nhau là "anh, em". Theo chị chia sẻ, ba chị luôn vui vẻ, phụ giúp vợ làm mứt, trông cháu, trò chuyện rôm rả. Mẹ chị nói năng nhẹ nhàng, hiếm khi than phiền chồng con. "Ba mẹ nói rằng từ thời yêu nhau đã gọi vậy nên đến nay vẫn giữ thói quen đó. Ba rất vui tính, thương con vô điều kiện. Còn mẹ là người siêu hiền, luôn truyền cho mình năng lượng tích cực, dạy rằng cứ sống tốt với mình là được", chị Tuyết nói.

Không tạo áp lực cho con

Khi công việc gặp khó khăn, chị Tuyết thường xuyên tâm sự với ba mẹ. Thời gian đầu, ba mẹ động viên con cố gắng tiếp tục làm. Nhưng khi thấy công việc không cải thiện, họ khuyên chị về nhà nghỉ ngơi.

Vợ chồng bà Thu luôn nhẹ nhàng, ân cần với con

"Ba mẹ chưa bao giờ hỏi mình vì sao không đi làm, vì sao bỏ lại tất cả để về quê. Điều đó giúp mình không còn cảm giác áp lực, thoải mái hơn khi trở về với gia đình", chị Tuyết nói.

Chị cũng bất ngờ khi những clip về sinh hoạt gia đình lại được cộng đồng mạng đón nhận tích cực. Với chị, đó chỉ là cuộc sống thường ngày, nhưng với nhiều người, đó là nguồn năng lượng tích cực, gợi nhắc giá trị của gia đình. Nhiều khán giả còn nhắn tin mong chị tiếp tục quay clip để lan tỏa sự ấm áp ấy.

"Sinh nhật của ba và mình chỉ cách nhau 2 ngày nên đại gia đình thường tụ họp, ăn uống, trò chuyện rất vui. Dễ thương nhất là sau mỗi lần quay clip, ba hay xem lại rồi góp ý cho mình, dặn lần sau dọn dẹp gọn gàng hơn, đừng đặt máy quay ở góc lộn xộn. Thấy khoảnh khắc nào hay, ba còn hào hứng hỏi mình có quay không", chị Tuyết kể.

Ba chị Tuyết phụ vợ làm mứt gừng

Người con gái út mong ba mẹ có thể làm ít lại để bớt vất vả, dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, còn bản thân chị sớm có công việc ổn định để san sẻ, phụ giúp gia đình.

Bếp lửa giữ hạnh phúc

Bà Nguyễn Thị Thu (56 tuổi), mẹ chị Tuyết, cho biết bà cảm thấy hạnh phúc khi các con luôn yêu thương, quan tâm đến ba mẹ. Mỗi lần con gái út về nhà, bà lại vui vì gia đình được sum vầy. Bà chưa bao giờ đặt nặng hay tạo áp lực con phải kiếm được bao nhiêu tiền.

Đại gia đình quây quần bên nhau ẢNH: NVCC

Theo bà Thu, bếp lửa chưa bao giờ khiến bà mệt mỏi, bởi đó là nơi giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vợ chồng bà không tránh khỏi những lúc tranh cãi, lớn tiếng, nhưng cả hai luôn biết nhường nhịn để làm gương cho con cái. Trước đây, bà và chồng nhà gần nhau, lớn lên cùng yêu thương rồi nên duyên vợ chồng.

"Tuyết tốt nghiệp đại học là niềm tự hào lớn của vợ chồng tôi. Tôi chỉ mong gia đình luôn dồi dào sức khỏe, yên ấm còn con cái hạnh phúc. Tôi mong Tuyết sớm gặp được một nửa của mình để yêu thương và xây dựng tổ ấm riêng", bà Thu tâm sự.