Đời sống Cộng đồng

Tối nay 19.1 có trăng mới cuối cùng năm Ất Tỵ, người Việt đừng bỏ lỡ!

Cao An Biên
Cao An Biên
19/01/2026 19:44 GMT+7

Tối nay 19.1 là ngày mùng 1 tháng chạp âm lịch, trăng mới đầu tiên năm 2026 và cũng là trăng mới cuối cùng năm Ất Tỵ 2025 xuất hiện. Vì sao đây là lúc người Việt nhìn lên bầu trời đêm?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), thời điểm "trăng mới" hay trăng non, mặt trăng sẽ nằm ở cùng phía của trái đất với mặt trời và sẽ không nhìn thấy được trên bầu trời đêm.

Tối nay 19.1 có trăng mới cuối cùng năm Ất Tỵ, người Việt đừng bỏ lỡ!- Ảnh 1.

Trăng mới là thời điểm tốt nhất trong tháng để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà, cụm sao vì không có ánh trăng cản trở

ẢNH: THANH TÙNG

Giai đoạn này xảy ra ngày 19.1 (giờ Việt Nam). Trăng mới lần này được xem là trăng mới đầu tiên năm 2026 dương lịch và cũng là trăng mới cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025. Đây là thời điểm tốt nhất trong tháng để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà, cụm sao vì không có ánh trăng cản trở.

Trang Space.com cho biết vào giai đoạn "trăng mới" hay trăng non, độ sáng của mặt trăng là 0% và dần dần qua nhiều pha mặt trăng (tuần trăng), sẽ phát triển đến giai đoạn trăng tròn, khi độ sáng của mặt trăng là 100%.

Giai đoạn vô hình của mặt trăng

Các pha của mặt trăng cho thấy sự trôi qua của thời gian trên bầu trời đêm. Một số đêm khi chúng ta nhìn lên mặt trăng, nó tròn và sáng. Đôi khi nó chỉ là một vệt sáng bạc. Theo chuyên gia, những thay đổi về "vẻ ngoài" này chính là các pha của mặt trăng. Khi mặt trăng quay quanh trái đất, nó trải qua tám pha riêng biệt.

Trăng non là cách gọi về "giai đoạn vô hình của mặt trăng", theo NASA, vì mặt được chiếu sáng của mặt trăng hướng ra xa trái đất, hướng về phía mặt trời. Mặt trăng cũng ở trên bầu trời vào ban ngày và nếu không có mặt hướng về trái đất được mặt trời chiếu sáng, người quan sát không thể nhìn thấy nó.

Tối nay 19.1 có trăng mới cuối cùng năm Ất Tỵ, người Việt đừng bỏ lỡ!- Ảnh 2.

Trăng non hay trăng mới là cách gọi về "giai đoạn vô hình của mặt trăng"

ẢNH: THANH TÙNG

Theo Space.com, sự khác biệt đáng kể nằm ở tỷ lệ chiếu sáng của mặt hướng về trái đất. Trong pha trăng non, tỷ lệ này là 0% và trở thành 100% vào trăng tròn, khoảng 14 ngày sau đó.

Nhờ sự lặp lại đều đặn của những khoảnh khắc này, từ thời xa xưa, các pha mặt trăng đã trở thành cơ sở của lịch âm dương. Tuy nhiên, rất khó để xác định thời điểm chính xác của trăng non, do đó, nhiều nền văn minh cổ đại đã bắt đầu tháng âm lịch bằng sự xuất hiện của lưỡi liềm đầu tiên sau khi mặt trời lặn.

Xem thêm bình luận