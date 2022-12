Cân nhắc việc rút BHXH một lần

Những ngày qua, tại TP.HCM ghi nhận thực trạng người lao động (NLĐ) tập trung đông tại nhiều trụ sở cơ quan (BHXH) để nộp hồ sơ hưởng chế độ BHXH một lần.

Giải thích lý do muốn hưởng BHXH một lần, chị N.N.P (45 tuổi, quê Cà Mau, nộp hồ sơ tại BHXH Q.Gò Vấp) cho hay, năm ngoái dịch Covid-19, chị mất việc nên cả gia đình chị phải sống phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chồng. “Đến nay không cầm cự nổi nữa, tiền tiết kiệm cạn dần. Tôi cũng lớn tuổi, tìm việc phổ thông giờ khó khăn lắm. Nên chẳng đặng đừng, tôi mới rút BHXH để trang trải, mua sắm ít đồ cho con cái dịp tết tới”, chị P. nói.

Còn chị Phạm Thị Tình (34 tuổi, nộp hồ sơ tại BHXH Q.Bình Tân) cho biết đã rất đắn đo trước khi quyết định rút BHXH một lần. “Biết bây giờ rút BHXH một lần thì sau này về già không có lương hưu nên tôi đắn đo lắm, nhưng tôi không chắc rằng mình có theo đóng BHXH được tới tuổi lãnh lương hưu hay không. Vả lại, thấy tình hình kinh tế khó khăn quá, tôi quyết định rút ra, lấy một ít kinh doanh, số còn lại gửi ngân hàng”, chị Tình chia sẻ.

Theo ông Trần Đoàn Trung, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM, vì ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, những tháng cuối năm 2022 ghi nhận nhiều biến động ở thị trường lao động - việc làm trong nước. Đặc biệt, tại TP.HCM, theo thống kê, đến nay đã có hơn 50.000 NLĐ, nhất là công nhân lao động ngành dệt may, giày da, chế biến gỗ…, bị ảnh hưởng, thu nhập bị giảm sâu. Chính điều này đã làm cho NLĐ ngày càng khó khăn. Bên cạnh đó, tết sắp tới, NLĐ cần tiền trang trải để sắm sửa cho gia đình nên rút BHXH một lần là lựa chọn chẳng đặng đừng.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng NLĐ cũng rất quan ngại chính sách BHXH có thể thay đổi trong thời gian tới khiến họ bị ảnh hưởng quyền lợi, nhất là những đề xuất, thảo luận về rút ngắn thời gian tính lương hưu để hưởng BHXH hay rút BHXH một lần chỉ 8% như dự thảo luật BHXH sửa đổi.

Phó giám đốc BHXH TP.HCM Trần Dũng Hà cho biết, thực tế, số lượng hồ sơ đề nghị nhận BHXH một lần tăng không đáng kể. Cụ thể, theo thống kê, có hơn 100.000 người nhận BHXH một lần năm 2019. Con số này tăng lên 114.000 người và giảm còn 110.000 người lần lượt vào năm 2020 và 2021. Từ tháng 1 - 11, có 99.615 người làm hồ sơ hưởng BHXH một lần, so với cùng kỳ tăng 460 người.









Để người lao động an tâm

PGS-TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội (Viện Social Life), cho hay theo một nghiên cứu của đơn vị, sau 20 năm phát triển sản xuất thiên về các ngành thâm dụng lao động, Việt Nam có một lượng nhân công lớn tuổi và gặp nhiều khó khăn khi thị trường ngày một tự động hóa và có nhiều lao động trẻ tuổi. Thế nên, thường xuất hiện tình trạng NLĐ qua 40 tuổi nghỉ việc, lãnh BHXH một lần để lấy vốn làm ăn, làm việc thời vụ.

Theo PGS-TS Nguyễn Đức Lộc, NLĐ có thể đang cảm thấy bất an về quyền lợi của mình có được bảo vệ hay không. Chính vì vậy, điều quan trọng là các cơ quan liên quan trong ngành LĐ-TB-XH cần có những giải pháp tổng thể, chủ động để giúp NLĐ an tâm, tin tưởng vào hệ thống an sinh của nhà nước thay vì chỉ khuyến cáo đừng lãnh BHXH một lần. Ngoài ra, cần phải cho NLĐ thấy được bức tranh tổng thể về nghề nghiệp trong tương lai, cũng như tìm kiếm những giải pháp an sinh, việc làm bền vững hơn cho họ.