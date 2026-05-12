Đề xuất quy định 'thời hạn cứng' cho doanh nghiệp giải thể

Liên quan đến quy định về thời hạn xử lý hồ sơ chuyển địa điểm và giải thể doanh nghiệp, tại khoản 2 điều 7 của dự thảo quy định về thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh hoặc giải thể doanh nghiệp nêu, trường hợp hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, cơ quan thuế phải thông báo chấp nhận hồ sơ và giải quyết chậm nhất trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

Theo VCCI trên thực tế, việc xử lý hồ sơ thuế thường bị chậm trễ, gây ách tắc hoạt động đầu tư và tái cơ cấu doanh nghiệp. Việc không có quy định cụ thể về thời hạn xử lý buộc cơ quan thuế phải tuân thủ đã tạo ra tình trạng doanh nghiệp phải chờ đợi kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, gây thiệt hại về mặt tài chính và cơ hội.

Do vậy, tổ chức này đã đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về "thời hạn cứng" trong xử lý hồ sơ. Cụ thể, cơ quan thuế nơi chuyển đi phải hoàn tất việc chuyển hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan thuế nơi chuyển đến phải cập nhật thông tin lên hệ thống trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ chuyển giao.

Đặc biệt, đối với trường hợp chấm dứt mã số thuế do giải thể doanh nghiệp, VCCI đề xuất thời gian xử lý không vượt quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được nộp đầy đủ.

Ngoài ra, VCCI cũng đề nghị quy định rõ thời hạn xóa thông tin vi phạm của người nộp thuế. Theo khoản 4 điều 4 của dự thảo, cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện việc chấm dứt và cập nhật thông tin vi phạm của người nộp thuế. Đây được xem là bước cần thiết nhằm khôi phục uy tín cho doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng, dự thảo hiện chưa xác định rõ thời điểm dừng công khai thông tin đối với một số hành vi vi phạm khác. Chẳng hạn, trường hợp người nộp thuế thực hiện hành vi vi phạm luật về thuế, làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khác.

"Điều này có thể dẫn đến tình trạng thông tin này tồn tại mãi trên hệ thống. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về thời hạn cập nhật, chấm dứt thông tin vi phạm với các trường hợp này", VCCI đề xuất.