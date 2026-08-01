Cần số hóa và phổ biến di sản của danh nhân Lê Quý Đôn

Tối 31.7, khoảng 30.000 đại biểu, nhân dân và du khách đã dự lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026), diễn ra tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên).

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, danh nhân Lê Quý Đôn sinh năm 1726, tại làng Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay là xã Lê Quý Đôn), trong một gia đình khoa bảng. Từ nhỏ, ông nổi tiếng thông minh, ham học, đỗ đầu kỳ thi Hương năm 1743, đỗ Hội nguyên và Bảng nhãn năm 1752, sau đó đảm nhiệm nhiều trọng trách của triều đình.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: HƯƠNG MAI

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, danh nhân Lê Quý Đôn để lại di sản đồ sộ trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế, nông học và ngoại giao. Những công trình như Vân đài loại ngữ, Đại Việt thông sử, Kiến văn tiểu lục, Phủ biên tạp lục... đã hệ thống hóa kho tàng tri thức lớn của dân tộc, nhiều giá trị vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với nghiên cứu lịch sử, văn hóa và chủ quyền quốc gia.

Giá trị trường tồn của danh nhân Lê Quý Đôn không chỉ nằm ở sự uyên bác mà còn ở nhân cách của một trí thức lớn, luôn đề cao thực học, học đi đôi với hành, lấy tri thức để phụng sự đất nước và nhân dân.

Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh, những tư tưởng về trọng hiền tài, coi giáo dục là nền tảng phát triển quốc gia vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực phát triển đất nước.

Từ đó, ông Phạm Gia Túc đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, số hóa và phổ biến di sản của danh nhân Lê Quý Đôn; đưa những giá trị về tinh thần hiếu học, thực học đến gần hơn với thế hệ trẻ; bảo tồn, phát huy hệ thống di tích, tư liệu gắn với danh nhân. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong khuôn khổ UNESCO để quảng bá lịch sử, văn hóa và trí tuệ Việt Nam.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ nhằm tôn vinh một bậc đại nho mà còn là dịp tiếp nối tinh thần hiếu học, khát vọng tri thức và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc.

Trước lễ kỷ niệm đã diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo khoa học cấp quốc gia, cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Lê Quý Đôn, triển lãm, tuần lễ đọc sách và các chương trình ngoại khóa dành cho học sinh, sinh viên.

Theo kế hoạch, tháng 10 tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức triển lãm về danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại trụ sở UNESCO ở Pháp.