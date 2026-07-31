Đổi mới chương trình văn hóa cho học sinh học nghề

Quyết định 2156/QĐ-BGDĐT do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân ký ban hành ngày 24.7.2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này chính thức thành lập 10 tổ chuyên môn xây dựng kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề đối với 10 môn học gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh, tin học, lịch sử, vật lý, công nghệ, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, và giáo dục thể chất.
70% kiến thức cốt lõi và 30% kiến thức ứng dụng nghề nghiệp
Hiện tại, việc giảng dạy văn hóa theo Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT vốn được thiết kế cho mục tiêu hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT với định hướng chung cho mọi đối tượng
Điểm mới mang tính đột phá của chương trình là cấu trúc phân bổ dung lượng học tập
Chẳng hạn như ở môn tiếng Anh có tổng thời lượng 210 giờ, chương trình gồm 140 giờ kiến thức cốt lõi và 70 giờ ứng dụng nghề nghiệp, thí điểm trực tiếp trên hai nhóm ngành STEM và nhà hàng - khách sạn
Ngoài ra, Bộ GD-ĐT không trao vai trò chủ trì cho các viện nghiên cứu hay trường sư phạm thuần lý thuyết, mà giao trực tiếp cho một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp làm tổ trưởng
Bên cạnh các trường cao đẳng, thành phần các tổ chuyên môn còn có sự tham gia của chuyên viên Vụ Giáo dục phổ thông, Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và đặc biệt là các chuyên gia từng trực tiếp biên soạn Chương trình GDPT 2018
Giải tỏa áp lực, tăng sức hấp dẫn cho hệ học nghề
Ở góc độ đơn vị trực tiếp tham gia xây dựng chương trình, cô Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng thường trực nhà trường, khẳng định việc tinh giản chương trình chính là "chìa khóa" giúp giải tỏa áp lực cho học sinh hệ trung học nghề
"Về lâu dài, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức hấp dẫn cho hệ trung học nghề, giúp phụ huynh và học sinh yên tâm lựa chọn con đường học nghề sớm mà vẫn hoàn thành chương trình văn hóa THPT và giữ nguyên cơ hội học liên thông
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