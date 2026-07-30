Chưa có điểm chuẩn đại học, nhiều ngành 'hot' cao đẳng sắp kín chỉ tiêu

Nhiều trường cao đẳng ghi nhận hồ sơ tăng mạnh

Theo ghi nhận tại nhiều trường CĐ ở TP.HCM, mùa tuyển sinh năm nay diễn ra sôi động hơn những năm trước.

Bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết ngay từ đầu tháng 7, trường đã tổ chức các đợt nhập học cho tân sinh viên hệ cao đẳng chính quy. Sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT, số lượng hồ sơ đăng ký trực tiếp tăng đáng kể và cao hơn năm ngoái.

Theo bà Lành, một trong những nguyên nhân là năm nay Bộ GD-ĐT quy định thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp 3 môn mới đủ điều kiện xét tuyển đại học. Điều này khiến nhiều học sinh có học lực khá hoặc trung bình chủ động đăng ký học cao đẳng thay vì chờ kết quả xét tuyển đại học.

Bên cạnh việc tham gia Cổng tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, nhà trường vẫn tiếp nhận hồ sơ trực tiếp qua website, hotline và tại trường. Những ngành tuyển đủ chỉ tiêu sẽ dừng nhận hồ sơ, các ngành còn lại tiếp tục tuyển sinh đến cuối tháng 8.

Tương tự, Trường CĐ Du lịch Sài Gòn cũng ghi nhận kết quả tuyển sinh khả quan. Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đến nay trường đã tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ đăng ký, trong đó gần 60% thí sinh đã hoàn tất việc đóng học phí xác nhận nhập học.

Đến nay, Trường CĐ Du lịch Sài Gòn đã tiếp nhận hàng ngàn hồ sơ đăng ký ẢNH: TĂNG HOÀI PHONG

Theo thạc sĩ Xuân, phần lớn thí sinh đăng ký thông qua hệ thống tuyển sinh riêng của trường thay vì chờ xét tuyển trên cổng tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. "Nhiều em không chờ kết quả xét tuyển nguyện vọng 1 đại học mà chủ động đăng ký, đóng học phí và xác nhận nhập học ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT", thạc sĩ Quỳnh Xuân cho biết.

Trong khi đó, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn cũng đạt kết quả tuyển sinh tích cực khi đã tuyển được khoảng 58% chỉ tiêu năm 2026. Theo thạc sĩ Phạm Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giới thiệu việc làm của trường, lượng hồ sơ tiếp tục tăng trong những tuần gần đây khi nhiều học sinh quyết định chọn cao đẳng sớm.

Tuy nhiên, không phải trường nào cũng ghi nhận lượng nhập học tăng ngay từ đầu mùa.

Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, cho biết đến nay, những thí sinh nhập học chủ yếu là các em đã tốt nghiệp THPT từ những năm trước hoặc đã xác định theo học cao đẳng ngay từ đầu. "Nhà trường nhận được khá nhiều cuộc gọi tư vấn nhưng phần lớn học sinh tốt nghiệp THPT năm nay vẫn muốn chờ kết quả xét tuyển đại học rồi mới quyết định", tiến sĩ Thành chia sẻ.

Nhiều ngành dần 'kín' chỉ tiêu

Không chỉ lượng hồ sơ tăng, nhiều ngành đào tạo cũng tuyển gần đủ chỉ tiêu.

Tại Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, ngành công nghệ ô tô và ngôn ngữ Trung Quốc đã gần đạt chỉ tiêu tuyển sinh. Bên cạnh đó, các ngành công nghệ điện - điện tử, công nghệ thông tin và du lịch cũng thu hút đông thí sinh, nhiều ngành đã đạt khoảng 50-70% kế hoạch tuyển sinh.

Ở Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, hai ngành hướng dẫn viên du lịch và kỹ thuật chế biến món ăn gần như đã tuyển đủ chỉ tiêu, đặc biệt là các ngành được hỗ trợ học phí. Trong khi đó, ngành quản trị khách sạn vẫn còn nhiều chỉ tiêu và nhà trường dự kiến ưu tiên nguồn tuyển phục vụ nhu cầu nhân lực tại Phú Quốc (tỉnh Anh Giang), nơi ngành du lịch - khách sạn được dự báo phát triển mạnh trong thời gian tới.

Trong khi đó, nhóm ngành sức khỏe tiếp tục là điểm sáng trong tuyển sinh của Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn. Các ngành y sỹ đa khoa, dược và điều dưỡng đang dẫn đầu về số lượng hồ sơ. Ngoài ra, nhiều ngành khác cũng thu hút đông thí sinh như quản trị kinh doanh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, điện công nghiệp và công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Theo tiến sĩ Trần Mạnh Thành, những ngành được thí sinh quan tâm nhiều tại Trường CĐ Bách khoa Bách Việt gồm điều dưỡng, công nghệ ô tô, tiếng Trung Quốc, quản trị nhà hàng, dịch vụ thương mại hàng không, công nghệ thông tin, quan hệ công chúng và kế toán thuế. Riêng ngành công nghệ thông tin năm nay được nhà trường đổi mới chương trình đào tạo, bổ sung nội dung xây dựng website ứng dụng AI nên sức hút tăng đáng kể.



