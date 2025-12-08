Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Cẩn thận khi ngủ với tai nghe đeo suốt đêm

Kiến Văn
Kiến Văn
08/12/2025 19:59 GMT+7

Nhiều người có thói quen đeo tai nghe khi ngủ với hy vọng rằng âm nhạc êm dịu hoặc podcast nhẹ nhàng sẽ giúp họ dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, báo cáo từ BGR cho biết thói quen này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Việc để tai nghe trên tai hoặc bên trong tai suốt đêm có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, từ tổn thương ngắn hạn đến dài hạn.

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi ngủ với tai nghe đeo suốt đêm - Ảnh 1.

Coi chừng mất thính lực chỉ vì nghe nhạc khi ngủ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH T3

Một trong những nguy cơ lớn nhất là việc cản trở thính giác khiến người dùng không thể nghe thấy các âm thanh cảnh báo như chuông báo cháy hay tiếng la hét trong trường hợp khẩn cấp. Đặc biệt, nếu sử dụng tai nghe có dây, người dùng có thể gặp nguy cơ bị dây quấn quanh cổ. Nghe nhạc quá to cũng có thể dẫn đến suy giảm thính lực theo thời gian.

Ngoài ra, việc đeo tai nghe không vừa vặn có thể gây hoại tử do tắc nghẽn lưu thông máu, dẫn đến tổn thương da. Độ ẩm giữ lại bên trong tai khi đeo tai nghe cũng có thể gây nhiễm trùng, dẫn đến đau tai và các vấn đề về thính giác. Nếu ráy tai tích tụ do tai nghe, người dùng có thể cần đến sự can thiệp của bác sĩ để lấy ráy tai ra.

Những giải pháp thay thế tai nghe

Để thay thế cho việc đeo tai nghe khi ngủ, người dùng có thể sử dụng loa ngoài để phát nhạc êm dịu hoặc âm thanh trắng giúp chặn tiếng ồn mà không gây nguy hiểm cho sức khỏe. Các chuyên gia giấc ngủ khuyên, để có giấc ngủ ngon hơn, người dùng nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và thiết lập thói quen ngủ khoa học. Thiền trước khi ngủ cũng là một phương pháp hiệu quả để thư giãn.

Ngoài ra, việc chuẩn bị môi trường ngủ cũng rất quan trọng. Hãy giữ cho không gian tối và mát mẻ, tránh uống cà phê vào buổi tối và hạn chế việc ngủ cùng thú cưng, đặc biệt nếu chúng có thói quen hoạt động vào ban đêm. Cuối cùng, hãy để giấc ngủ đến một cách tự nhiên thay vì lo lắng quá nhiều về thói quen ngủ của mình.

tai nghe sức khỏe âm thanh trắng cảnh báo Giấc ngủ
